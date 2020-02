Rihanna célèbre son 32e anniversaire avec une fête au Mexique

Fiesta fiesta.

Rihanna a célébré son 32e anniversaire avec une fête au sud de la frontière. La Bad Gal est partie en vacances au Mexique avec ses amis et sa famille les plus proches, qui lui ont organisé une soirée sur le thème de la fête mercredi soir.

Des invités, dont ses frères Rorrey et Rajad, ses meilleures amies Melissa Ford et Jenn Rosales, la petite cousine Majesty et Jay Nation de Roc Nation se sont assis pour un somptueux dîner préparé par le chef du complexe avant qu’un groupe de mariachis et des danseurs divertissent la foule. Rih et ses copains ont dansé jusqu’au petit matin sur des chansons comme Future et Drake “Life Is Good” et Don Toliver “No Idea”.

«Rihanna fête son anniversaire au Mexique. Elle a invité ses amis et sa famille à fêter ses 32 ans avec elle », a expliqué une source à E! Nouvelles. «Ils ont organisé un dîner mercredi soir avec dîner et danse. Tout le monde a été accueilli à la fête avec une file de mariachis en scène et des coups de Tequila ont circulé. »

Le bash «Rih32» comprenait également une arche de ballon colorée et une piñata Rihanna inspirée par son look aux Fashion Awards. La fille d’anniversaire a tordu avant de souffler les bougies sur son gâteau à trois niveaux alors que des amis scandaient “C’est ton anniversaire, salope.”

“Ils ont fait la fête toute la nuit avec de la musique, des boissons, un gâteau d’anniversaire et des cupcakes pour Rihanna”, ajoute l’initié. «Elle était dans son élément avec les gens qu’elle aime et passe un bon moment.»

L’icône de la musique et de la mode, l’entrepreneur et le philanthrope reviendront à Los Angeles pour accepter le prix du président lors des 51èmes NAACP Image Awards samedi. Les récipiendaires précédents comprenaient JAY-Z, Jesse Jackson, Lauryn Hill et Muhammad Ali.

Elle était également récemment en studio avec Pharrell Williams et Chad Hugo de The Neptunes travaillant sur la musique pour son neuvième album tant attendu.