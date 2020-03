Rihanna enchante avec ses courbes en lingerie et porte-jarretelles audacieux | Instagram

La femme d’affaires et créatrice de mode Rihanna a partagé avec ses followers via son compte officiel de Instagram une photo où il vante ses grandes courbes dans son lingerie blanche utilisant également un audacieux porte-jarretelles.

Comme vos abonnés le savent, Rihanna l’a propre ligne de lingerie qui fait la promotion de tout le monde sur votre compte Instagram, car qui est mieux pour elle que pour elle.

À cette occasion, l’écrivaine a également partagé sur son compte Instagram une image où elle rencontre un pose assez audacieuse porter lingerie blanche et un porte-jarretelles épais tandis que ses cheveux à cette occasion l’utilisent court et avec un bandeau de perles comme accessoire.

Vous pourriez être intéressé: Rihanna pose très audacieuse pour promouvoir sa lingerie

L’image a été publiée il y a quelques mois et a presque 5 millions de réactions par ses disciples et des milliers de commentaires où ils admettent qu’ils admirent le corps qu’il a.

Cliquez ici pour voir la photo audacieuse de Rihanna.

Quand Dieu a pensé à créer la femme parfaite, il a pensé à vous parce que vous inspirez d’autres femmes à s’aimer, vous êtes légères », lui a-t-elle dit.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

.

Un post partagé par badgalriri (@badgalriri) le 10 février 2020 à 7:45 PST

Depuis que Rihanna a annoncé le lancement de sa marque de lingerie, Savage X Fenty, chacune semaine partager des images différentes pour susciter l’intérêt du public.

La chanteuse a clairement indiqué que sa marque allait dirigé à un très large public compter sur des grandes, des petites tailles, des designs provocants, des modèles plus sportifs, de la dentelle, du coton, etc.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

À seulement 17 ans, Rihanna a sorti son premier album intitulé Musique du soleil et depuis cette date, l’artiste, né à la Barbade, a rompu enregistrements dans sa carrière musicale car elle est maintenant une femme d’affaires et l’un des artistes les plus reconnus et les plus influents dans le monde.

Vous pouvez également lire: Photo Rihanna et le sous-vêtement qui se perd entre ses courbes

En plus de ses propres marques, l’artiste a lancé plus d’une douzaine d’éditions différentes de parfums et collaboré avec de nombreuses marques reconnu.

.