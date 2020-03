Rihanna est de retour avec ‘Croyez-le

Après trois ans Rihanna est de retour en musique avec sa nouvelle chanson Croyez-le qui a été créée aujourd’hui.

Le thème est une collaboration avec le rappeur canadien PartyNext Door.

Rihanna a annoncé la première de Believe It sur ses réseaux sociaux.

Croyez-le !! @partynextdoor album live !!!

Un post partagé par badgalriri (@badgalriri) le 26 mars 2020 à 21:13 PDT

PartyNext Door a posté sur les réseaux sociaux: «L’album est sorti. Nouveau single “Believe it” avec Rihanna “, pour inviter les fans à écouter le nouvel album, qui fait partie de leur matériel d’enregistrement Party Mobile.

PARTYMOBILE l’album sorti maintenant Nouveau single BELIEVE IT avec @badgalriri

Un post partagé par PARTYNEXTDOOR (@partynextdoor) le 26 mars 2020 à 21:10 PDT

La sortie surprise ce vendredi de Believe It, marque la réapparition musicale de Rihanna après trois ans de silence et nourrit à nouveau les attentes des fans concernant son neuvième album attendu.

“On vous a manqué”, souscrit l’un des nombreux commentaires après la publication sur son profil Instagram de cette chanson dans laquelle il limite pratiquement sa participation au refrain et au refrain et qui fait en fait partie de “Partymobile”, l’album sorti aujourd’hui pour son compagnon d’aventure accessoire.

