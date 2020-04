Rihanna est entrée dans l’histoire avec sa dernière couverture de Vogue britannique pour Rocking a Durag

La superstar de la musique et magnat des affaires Rihanna peut être beaucoup de choses, mais l’ennui n’en fait pas partie. Dans la mode, la beauté, la philanthropie et la musique, elle a tracé sa propre voie et continue de définir des tendances, peu importe l’arène.

Au cours de la semaine dernière, RiRi a fait un don généreux aux efforts de secours contre les coronavirus, a surpris les fans avec un long métrage sur une nouvelle chanson PartyNextDoor, et a été révélé comme le modèle de couverture du numéro de mai 2020 de British Vogue.

Cela ressemble à une semaine typique pour elle, non? Elle a l’habitude d’être

une tête d’affiche, mais Rihanna vient d’aider British Vogue à atteindre un jalon historique inhabituel.

Comment? En portant un durag.

Rihanna | Dimitrios Kambouris / . pour Bergdorf Goodman

Rihanna brille sur la couverture du Vogue britannique

Un article spécial sur la photo de couverture de Rihanna met en lumière l’histoire du durag, son association avec le hip-hop et sa place dans la culture noire. Pour la première fois dans les 104 ans d’histoire du British Vogue, l’accessoire de tête orne la couverture, et il est porté par l’une des célébrités les plus populaires au monde.

Rédacteur collaborateur de Vogue Funmi

Fetto écrit:

«Aujourd’hui, le durag, une itération de la coiffe née dans l’oppression, est une célébration de la culture noire. Vantant ses vertus, ce sont les artistes qui le peignent, les musiciens qui en écrivent des chansons, les festivals qui lui sont consacrés et les comptes Instagram nés pour le servir. Le tissu souillé a été récupéré comme un symbole de la beauté noire, un signifiant de style porté dans les rues, le podium, le tapis rouge. “

Elle cite les exemples de Solange Knowles en portant un pour le gala du Met, Jay-Z, 50 Cent et d’autres rappeurs qui les portent pour la mode ou comme outil de coiffure, et Fetto souligne également que Rihanna les a portés comme accessoires de haute couture dans le passé.

Le rédacteur en chef de British Vogue est tout aussi enthousiasmé par

durag

Nous sommes pleinement conscients que Rihanna est bien respectée dans les milieux de la mode, ce qui a été établi avant même le lancement de sa marque Fenty.

Elle est considérée comme une icône et c’est l’une des raisons pour lesquelles le rédacteur en chef britannique de Vogue, Edward Enninful, a cosigné l’idée de RiRi de tourner la couverture avec un durag.

Fetto a noté que la lettre de l’éditeur d’Enninful mentionne comment lui et Rihanna ont passé beaucoup de temps à réfléchir à son look pour la couverture, et tard dans la nuit, elle l’a frappé par SMS avec l’idée. Il a également reconnu qu’il n’aurait jamais pensé en voir un sur la couverture du magazine. Déjà.

Fetto a partagé un extrait de la lettre d’Enninful.

«Bien que ce puissant symbole de la vie noire – d’auto-préservation, de résistance et d’authenticité – ait une place importante dans la culture populaire, il est rarement vu à travers le prisme de la haute couture. Pourtant, nous avons ici le durag le plus ambitieux et le plus beau. Comme c’est excitant. “

Le numéro de mai de British Vogue sera disponible le 3 avril.

Ce n’est pas la seule fois où Rihanna est entrée dans l’histoire

Musicalement, Rihanna a franchi plusieurs étapes importantes. À 23 ans, elle était la plus jeune artiste à avoir 10 succès Billboard à son actif.

Bien que son album ANTI soit sorti en 2016, en 2019, il avait passé 200 semaines sur le palmarès Billboard 200, ce qui en faisait le premier album de l’histoire d’une femme noire à atteindre ce cap.

Côté affaires, elle est la première femme de couleur à lancer un

marque de mode sous une marque de luxe. Fenty a innové en 2019 sous le LVMH

bannière, marquant la première fois que la marque avait une femme en tête de file en plus

Rihanna étant une femme noire. Côté beauté, sa marque Fenty continue

pour briser les barrières.