Rihanna et Kanye West donnent de grosses sommes pour lutter contre le coronavirus

La chanteuse Rihanna a rejoint des célébrités qui ont aidé à lutter contre la pandémie de coronavirus en faisant un don de 5 millions de dollars par le biais de sa Fondation Clara Lionel, a rapporté Variety.

L’organisation a donné de l’argent à plusieurs organisations mondiales, en particulier ceux qui sont chargés d’apporter de la nourriture aux communautés marginalisées États-Unis, Caraïbes et Afrique, ainsi que ceux qui soignent les malades et travaillent à empêcher la propagation du virus.

Direct Relief, Partners in Health, Feeding America, l’International Rescue Committee et le Solidarity Response Fund Covid-19 Certaines des organisations qui reçoivent le don proviennent de l’Organisation mondiale de la santé.

“Il n’a jamais été aussi important ni urgent de protéger et de préparer les communautés marginalisées et mal desservies, qui seront les plus touchées par cette pandémie”, a déclaré Justine Lucas, directrice exécutive de la Fondation Clara Lionel.

Pour sa part, Kanye West Il a également donné de l’argent à deux organisations à but non lucratif qui aident à fournir de la nourriture aux personnes dans le besoin, selon Accéder en ligne.

L’une de ces installations s’avère être le foyer d’accueil dans lequel il vivait à Los Angeles, et l’autre se trouve dans sa ville natale de Chicago, appelée We Women Empowered.

“Et un appel, en un instant aujourd’hui, notre monde a changé”, a déclaré Joséphine Wade, fondatrice de We Women Empowered, dans un communiqué.

Grâce aux dons de West, les organisations fourniront des repas aux personnes touchées par le coronavirus et les sans-abri.

Plusieurs célébrités ont rejoint le aide financière Pour les associations qui luttent contre le coronavirus, l’une d’entre elles est également Ryan Reynolds, qui a fait don d’un million de dollars.

Même la nouvelle application Tiktok a également aidé à trouver Arnold schwarzenegger En faisant un don de trois millions de dollars, conjugué aux efforts, la situation de la pandémie mondiale pourrait être un peu plus supportable.

