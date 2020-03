Rihanna fait don d’équipement médical à l’État de New York

Rihanna continue d’atténuer les retombées de la pandémie de coronavirus en faisant don d’équipement de protection individuelle à l’État de New York.



Rihanna est vraiment là pour sauver le monde. Comme les fournitures médicales nécessaires comme les masques, les gants qui protègent les individus contre l’infection par le virus connaissent de plus en plus de pénuries, les professionnels de la santé demandent instamment des dons d’équipement approprié. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a révélé jeudi que le magnat de la césure multiple avait fait exactement cela, lorsqu’il a remercié Rih d’avoir fait don d’équipement de protection individuelle à l’État de New York au milieu de la pandémie de coronavirus. New York a été le plus durement touchée par le virus de tous les États américains, donc le don était sûrement nécessaire. “Je tiens à remercier @rihanna et la Fondation Rihanna d’avoir fait don d’équipement de protection individuelle à l’État de New York”, a tweeté Cuomo. “Nous apprécions tellement votre aide et celle de tant d’autres qui se sont mobilisés.”

Rihanna a déjà aidé à combattre la pandémie de plusieurs façons. Elle a donné environ 700 000 $ de ventilateurs à son pays d’origine, la Barbade, et a fait don de 5 millions de dollars supplémentaires par le biais de sa Fondation Clara Lionel à diverses organisations aidant les personnes les plus touchées par le coronavirus. Les organisations qu’elle a soutenues jusqu’à présent comprennent Direct Relief, Partners In Health, Feeding America, l’International Rescue Committee et le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé. Ses dons vont “soutenir les banques alimentaires locales desservant les communautés à risque et les personnes âgées aux États-Unis, les tests et les soins en Haïti et au Malawi, la distribution d’équipements médicaux, la recherche et le développement de vaccins et de thérapies et la formation en soins de santé”. Bravo, Rih.

