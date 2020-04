Rihanna fait un don de 1 million de dollars pour lutter contre la pandémie

Mexico.- Avec les nouvelles restrictions qui obligent les gens à rester chez eux face à la propagation exponentielle des Covid-19, l’acteur Diego Luna Il a réfléchi à cette situation et a décidé de faire quelque chose pour soutenir les gens qui vivent quotidiennement. Créé la campagne #MiBarrioMeRespalda.

Dans le cadre d’initiatives communautaires Le lendemain de Mx et avec le hashtag #MiBarrioMeRespalda, Diego Luna a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir la consommation locale.

L’idée est de nous aider entre voisins pour que les personnes qui n’arrêtent pas de travailler ne perdent pas leurs revenus ou leurs entreprises dans cette quarantaine.

Il a insisté pour que vous achetiez dans les magasins et les magasins de votre quartier et aidiez vos voisins qui, parce qu’ils sont vulnérables, ne devraient pas quitter la maison

Le lendemain, il a fait une vidéo où il recueille les témoignages de différents citoyens, qui ne peuvent pas s’arrêter face à la pandémie de coronavirus, car ils doivent travailler pour générer des revenus.

«Vivre une pandémie nous oblige à comprendre que nous habitons un monde partagé, plein de réalités différentes. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester à la maison. Communautés qui n’ont pas accès à l’eau. Les personnes qui ont besoin de manger ou de prendre des médicaments s’exposent à des risques. Il y a des entreprises dont dépendent de nombreuses familles et qui ne peuvent pas s’arrêter complètement. Restez à la maison si vous le pouvez et aidez ceux qui ne peuvent pas sortir. “

Alors Diego réfléchit.

Au début de la vidéo, une femme mentionne:

“C’est très difficile, il y a des gens qui peuvent s’arrêter, mais il y a des gens qui ne peuvent pas.”

Parmi les messages ressortent: “Pensez aux autres, prenez soin de vous”, a déclaré un médecin: “Aidez-moi! prendre soin de soi et prendre soin des autres »; C’est le message transmis par ceux qui ont la possibilité de rester chez eux.

Enfin, Diego Luna a souligné dans la publication que “dans ce pays, tout le monde ne peut pas, pour eux et pour nous # quedateencasa”.

The Day After est né avant les élections de 2018 pour accompagner la société civile dans un effort d’unir et de générer des idées au lieu de se diviser.

Après le tremblement de terre de septembre 2017, l’acteur a soutenu la collecte de nourriture et de médicaments et, avec son ami Gael García, ils ont commencé une collection internationale sur Internet pour soutenir les victimes.

N’oubliez pas #MiBarrioMeRespalda.

