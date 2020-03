Rihanna

A travers sa fondation Clara Lionel, la chanteuse a décidé de soutenir certaines institutions …

La Fondation Clara Lionel de Rihanna fait un don de 5 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus, a rapporté la presse américaine.

Alors que le coronavirus continue de se propager dans le monde, de nombreuses personnes et célébrités ont aidé à surmonter cette pandémie, et le chanteur barbadien est la dernière célébrité à prendre des mesures en la matière.

Selon le magazine Billboard, l’organisation à but non lucratif que Rihanna a fondée en 2012 et qui porte le nom de ses grands-parents, a promis 5 millions de dollars pour soutenir des groupes aux États-Unis et dans le monde. Ce don important soutiendra Direct Relief, Partners In Health, Feeding America, l’International Rescue Committee, le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que d’autres organisations dans leur lutte contre la pandémie. .

Les fonds fournis par la Fondation Clara Lionel seront également utilisés pour soutenir un certain nombre d’efforts, y compris les banques alimentaires locales qui desservent les communautés à risque aux États-Unis. En plus de cela, le don aidera également les médecins et les infirmières en première ligne avec des équipements de protection pour les travailleurs de la santé et de laboratoire; Établissement (et maintenance) des soins intensifs; distribuer des fournitures respiratoires, des tests, des soins et du soutien aux communautés autochtones et à des pays comme Haïti et le Malawi.

“Il n’a jamais été aussi important ni urgent de protéger et de préparer les communautés marginalisées et mal desservies, qui seront les plus touchées par cette pandémie”, a déclaré Justine Lucas, directrice exécutive de la Fondation Clara Lionel, dans un communiqué aux médias.

La fondation de Rihanna accepte également des dons sur son site Web pour continuer son combat.

