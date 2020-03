Rihanna fera don de 700 000 $ de ventilateurs à la Barbade: rapport

Rihanna aurait voulu aider son pays d’origine, la Barbade, à lutter contre la pandémie de COVID-19 en faisant don de ventilateurs.



Quelques célébrités choisies font ce qu’elles peuvent pour aider à surmonter cette pandémie de COVID-19. Rihanna a ajouté son nom à la liste des personnalités caritatives car il est annoncé qu’elle prévoit de faire don de 1,4 million de dollars BB (environ 700000 dollars) de ventilateurs à son pays d’origine, la Barbade, pour aider à lutter contre le coronavirus.

Selon Kevz Politics, le Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, a récemment annoncé l’annonce généreuse de la chanteuse. ET Canada a également noté que Rihanna est connue pour redonner à son pays d’origine, notamment en fondant “la Fondation Clara Lionel en l’honneur de ses grands-parents, qui soutient le Centre Clara Braithwaite d’oncologie et de médecine nucléaire de l’hôpital Queen Elizabeth de la Barbade”.

Caribbean National Weekly a également annoncé aujourd’hui (20 mars) que deux nouveaux cas de COVID-19 avaient été confirmés. Cela fait six cas au total à la Barbade, comme les autres ont été révélés plus tôt cette semaine. Le rapport sur Rihanna arrive le même jour que Kanye West a fait don d’une somme non divulguée à une œuvre de bienfaisance dans sa ville natale de Chicago qui nourrira les personnes âgées dans le côté sud de Windy City. De plus, le rappeur a donné un montant non spécifié au Dream Center, un organisme sans but lucratif de Los Angeles.

