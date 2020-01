Rihanna fond dans une photo promotionnelle sensuelle pour la ligne de lingerie de la Saint-Valentin

Rih montre un modèle Savage x Fenty relancé avant la Saint-Valentin.



Rihanna a tout mis en œuvre pour la Saint-Valentin avec son récent déploiement de lingerie Savage x Fenty, et nous ne pouvons pas dire que nous nous plaignons. La magnat du multiphyphénate a été occupée à promouvoir l’une de ses nombreuses entreprises sous le nom de Fenty, montrant la collection V-Day de la ligne de lingerie. Comme d’habitude, Rih sait que la meilleure façon d’attirer notre attention sur le modelage de ses pièces elle-même, et cette fois ne fait pas exception. Avec seulement un mois avant les vacances romantiques, Instagram officiel Savage x Fenty a posté une photo de Rih balançant un soutien-gorge à motifs de baisers provenant de la même séance photo de chambre à coucher néon rose et rouge que les photos précédemment partagées.

“Nous sommes officiellement à un mois de #ValentinesDay et @badgalriri nous a bénis 🖤 Nous relançons l’un de nos styles les plus vendus -” Eye Heart U! “👁 ♥ ️U. Obtenez-en maintenant parce que vous tous sachez qu’ils vont vite! #XXSavageX “, a écrit la marque dans la légende de l’article. Son regard brûlant de signature transperce pratiquement la caméra tandis que Rih se couche sur le sol à côté du lit, un ours en peluche blanc sur ses genoux. Bien qu’elle soit sous le feu depuis le début de la nouvelle année pour avoir échoué à livrer un album en 2019 comme promis, la Bad Gal sait toujours comment gagner tout le monde avec une photo de lingerie torride.

