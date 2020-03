Rihanna ouvre sur un nouvel album et avoir des enfants dans le British Vogue

Rihanna tourne les pages du British Vogue.

Entre la gestion de son empire de plusieurs milliards de dollars, la femme d’affaires de 32 ans parle de la vie, de l’amour et de son désir de devenir mère dans le numéro de mai du magazine. Sur l’une des deux couvertures, photographiée par Steven Klein, la chanteuse porte un costume Burberry blanc et un durag Stephen Jones, tout en balançant des bouffées afro dans un costume Raf Simmons surdimensionné.

Dans l’interview, la magnat de Fenty Beauty aborde une fois de plus son neuvième album tant attendu. “Je ne peux pas dire quand je vais abandonner”, dit-elle. “Mais je travaille très agressivement sur la musique.”

Et elle le fait à sa façon. “Je ne veux pas que mes albums ressemblent à des thèmes. Il n’y a pas de règles. Il n’y a pas de format », ajoute-t-elle. “Il n’y a que de la bonne musique, et si je la sens, je la mets.”

Lorsqu’on lui demande si R9 sera toujours un album de reggae comme annoncé précédemment, elle répond: «Oh non, c’est ce qui se passe», ajoutant: «Je sens que je n’ai pas de frontières. J’ai tout fait – j’ai fait tous les tubes, j’ai essayé tous les genres – maintenant je suis juste, je suis grand ouvert. Je peux faire tout ce que je veux. »

Vendredi, Rihanna a sorti sa première chanson en près de trois ans, «I Believe», une collaboration avec PARTYNEXTDOOR. Elle était également récemment en studio avec The Neptunes.

Mais le travail n’est pas la seule chose dans son assiette. Elle veut également fonder une famille. Lorsqu’on lui a demandé où elle se voyait dans 10 ans, elle a répondu: «J’aurai des enfants – trois ou quatre d’entre eux». Et elle n’a pas peur de le faire seule. “Enfer, ouais … J’ai l’impression que la société me donne envie de me dire:” Oh, tu t’es trompé … “Ils te diminuent en tant que mère s’il n’y a pas de père dans la vie de tes enfants. Mais la seule chose qui compte, c’est le bonheur, c’est la seule relation saine entre un parent et un enfant. C’est la seule chose qui puisse vraiment élever un enfant, c’est l’amour. »

Rihanna, qui a récemment mis fin à sa relation avec l’homme d’affaires milliardaire saoudien Hassan Jameel, n’a aucun sens ces jours-ci. «Depuis que j’ai 32 ans, je me rends compte que la vie est vraiment courte», dit-elle. “Vous n’avez pas beaucoup de temps pour tolérer la merde, vous savez? Vous mettez tellement dans votre assiette. Lorsque vous êtes dépassé, vous devez commencer à couper les choses. Et je suis trop submergée », dit-elle. “Ce qui se passe maintenant, c’est que je reviens au noir et blanc. Ma zone grise se ferme. »