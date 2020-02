Rihanna rend ses fans fous posant avec une lingerie audacieuse

Rihanna rend ses fans fous posant avec de la lingerie audacieuse | Instagram

L’interprète de la célèbre chanson de “Diamants“Il a rendu tous ses followers fous sur Instagram après avoir posté une photo où il porte une lingerie audacieuse montrant ses grands atouts.

Il s’agit d’une photo où il fait la promotion d’une de ses créations de lingerie, ce qui a fait sortir le chanteur de la scène pendant quatre ans.

À seulement 31 ans, Rihanna est non seulement tombée amoureuse et conquise dans le monde de la musique, mais a également connu un grand succès avec la mode, le maquillage et sa marque de sous-vêtements, Sauvage x Fenty.

Sur la photo publiée, il porte une tenue rose audacieuse, qui montre parfaitement sa silhouette de dos, et pour finir un coeur rouge au milieu de sa grande arrière-garde à laquelle peu d’hommes peuvent résister.

Une telle photographie a apparemment été inspirée et a été prise le jour de Saint Valentin l’année dernière.

Vêtue de l’ensemble rose conçu avec des coeurs, la créatrice de mode a fait fureur sur son compte Instagram où elle a publié l’image dans laquelle elle apparaît avec une telle vêtement audacieux.

C’est certainement l’un des les femmes les plus symboliques du présent, et qui évidemment ne craint pas du tout critique et aux conséquences du changement, ces critiques étant également très positif par certaines occasions.

La publication a jusqu’à présent plus de 5 millions de cœurs et des milliers de commentaires où ils flattent la figure sculpturale de Rihanna.

Le chanteur est considéré comme l’un des femmes les plus influentes Ces dernières années, elle est une artiste avec de nombreuses années d’expérience en musique et bien sûr dans d’autres secteurs.

