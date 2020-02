Rihanna résout le délai «R9» | Rap-Up

L’attente n’est toujours pas terminée.

Cela fait quatre ans que le dernier album de Rihanna et les fans s’impatientent. Mais elle n’est pas sur le point de partager une mise à jour. En fait, la chanteuse s’est amusée à contrarier sa marine lorsqu’elle a été interrogée sur le projet tant attendu, surnommé R9, lors d’une récente interview avec “ET”.

«Point point point. À suivre », a déclaré RiRi, en mimant trois points avec ses doigts. «J’aime un peu contrarier mes fans. Eh bien, ils me contrarient aussi! Alors, ils le récupèrent immédiatement. »

Plus tôt dans la semaine, elle a applaudi en plaisantant sur les fans qui continuent de poser des questions sur R9 sur Instagram. “Où est l’album?”, A demandé un commentateur, auquel Ri a répondu: “Pourquoi n’ai-je jamais vu celui-ci auparavant?”

Dans une interview avec Vogue l’année dernière, Rihanna a partagé plus de détails sur le suivi de l’ANTI de 2016. «J’aime le voir comme un album inspiré du reggae ou du reggae», a-t-elle déclaré. “Ce ne sera pas typique de ce que vous appelez le reggae.”

Vendredi, l’artiste féminine la plus riche du monde était à New York pour le lancement de sa marque Fenty à Bergdorf Goodman, où elle jaillissait de recevoir le soutien de ses pairs, dont Teyana Taylor.

«Cela me choque vraiment, les gens qui tendent la main. Je le ressens, comme, “Wow!” Même Teyana Taylor! Elle me dit: “Je veux ce pantalon Wasabi!” Et je me dis: “Je t’ai, fille!” “, A-t-elle dit. “Et voir les célébrités qui n’ont pas tendu la main pour demander des trucs, mais qui sont allées au magasin, ou qui sont allées en ligne et les ont achetées – cela me fait me sentir vraiment très bien. Parce que je suis une de ces célébrités que quand je vois quelque chose que j’aime, je vais juste l’acheter. Donc, se sentir soutenu par mes pairs, c’est un gros problème. »

Rihanna, qui a écrit un hommage sincère à Kobe Bryant sur Instagram, a également évoqué la mort de la légende de la NBA. «Chaque fois que je vois un hélicoptère, c’est comme… En tant qu’artiste, nous voyageons tellement, comme, dans votre esprit, cela aurait pu être n’importe lequel d’entre nous», a-t-elle déclaré. «Mon cœur se brise, mon cœur va à Vanessa Bryant et à toute la famille Bryant et à toutes les familles qui ont perdu des gens ce jour-là. C’est une tragédie et je pense que c’est quelque chose que le monde ne surmontera jamais vraiment. »