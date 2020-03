Rihanna revient à la musique après une longue pause

Rihanna revient en musique après une longue pause | INSTAGRAM

Après avoir passé trois longues années sans s’activer dans l’industrie de la musique, mais pleinement dans sa ligne de vêtements et de maquillage: Fenty; Rihanna revient participer avec la chanson “Belive It” de PartyNextDoor, le rappeur.

Le retour tant attendu de la désormais femme d’affaires a pris la majorité par surprise. Comme sa carrière musicale, Rihanna avait abandonné ses réseaux sociaux, jusqu’à ce qu’elle publie aujourd’hui un aperçu de la nouvelle chanson dans ses comptes officiels. Il n’a donc pas fallu longtemps à ses fans pour le remarquer et il a rapidement reçu des centaines de messages pleins d’émotion.

La chanson a été acceptée par les followers de la chanteuse, mais cela ne semble pas suffisant car ils demandent déjà avec impatience à la belle chanteuse de sortir son prochain album. Actuellement, la vidéo de l’audio officiel de “Belive it” a déjà plus de 6 millions de vues.

Bien que l’industrie de la musique ait également été forcée de changer et de s’adapter au nouveau mode de vie dans lequel nous sommes impliqués, dans les maisons mises en quarantaine par le Covid-19, les musiciens et les chanteurs n’ont pas été intimidés par les conditions de santé. actuel et ont continué à sortir leurs récentes productions musicales, comme Dua Lipa avec “Future Nostagia”, leur deuxième album studio; Selena Gomez a pour sa part publié le clip de son single “Dance again”, et du groupe de femmes britanniques; Le petit mix est revenu avec une nouvelle chanson intitulée “Break up song”.

Rappelons qu’il y a quelques jours, Rihanna a fait un don de 5 millions de dollars aux efforts de secours contre le coronavirus par le biais de sa Fondation Clara Lionel (CLF). Annoncée par elle-même samedi dernier sur son compte Twitter officiel:

“Nous avons réagi à COVID-19 en distribuant 5 millions de dollars à @IG @Directelief @FeedingAmerica @recueorg @ WHO & Barbados pour préparer les communautés avec du matériel de protection essentiel, des fournitures médicales, du matériel et un accès à la nourriture dans plusieurs régions.”

Cette Fondation est née en 2012, en l’honneur des grands-parents de Rihanna: Clara et Lionel Braithwaite. Afin de soutenir des programmes innovants et efficaces pour l’éducation, la santé et les urgences dans le monde entier, tels que ledit virus.

