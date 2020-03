Rihanna revient avec la collaboration PARTYNEXTDOOR ‘Believe It’

Rihanna est de retour.

Alors que les fans attendent patiemment son nouvel album, l’icône pop les retient avec sa première nouvelle musique en près de trois ans. RiRi établit un lien avec PARTYNEXTDOOR sur «Believe It», un extrait de son nouvel album PARTYMOBILE.

L’hymne puissant trouve le crooner OVO appelant Rihanna sur un groove slinky, produit par Bizness Boi, Cardiak et Ninetyfour. “Mieux vaut me le faire croire / Croyez que vous ne me tromperez pas”, chante Rih.

Les deux ont déjà travaillé ensemble sur les pistes ANTI de Rihanna “Work” et “Sex with Me”, ainsi que sur le hit de DJ Khaled “Wild Thoughts”.

“Believe It” marque la première chanson de Rihanna depuis son 2017 N.E.R.D. collaboration «Lemon». Elle était récemment en studio avec The Neptunes travaillant sur son neuvième album tant attendu. “J’aime le voir comme un album inspiré du reggae ou imprégné du reggae”, a-t-elle expliqué à Vogue au sujet du suivi de l’ANTI de 2016. “Ce ne sera pas typique de ce que vous appelez le reggae.”

En plus de Rihanna, PARTYMOBILE présente le single assisté par Drake «Loyal» et le remix avec Bad Bunny.

Aime

0