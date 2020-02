Rihanna Side-Eyes Friend qui dit en plaisantant qu’elle va avoir son bébé

Une réaction digne d’un meme.



Fenty a officiellement repris la Fashion Week de New York vendredi 7 février. Rihanna et son goutte à goutte orange vif Fenty sont descendus sur Bergdorf Goodman pour son événement où elle a partagé un aperçu de sa prochaine collection lors d’un dévoilement de fenêtre numérique. Plus tôt dans la journée, RiRi a partagé un extrait sur Instagram avec un message pour les fans de la région. “Quand vous étiez tous endormis hier soir, j’étais en interaction avec mes fenêtres numériques @fenty à Bergdorf Goodman 😂!”, A-t-elle écrit dans la légende. ” ! “

Dimitrios Kambouris / Personnel / .

La pop star devenue magnat de la mode et de la beauté n’était que des sourires lors de son événement qui comprenait quelques amis qui étaient venus la soutenir. L’animateur de radio de Shade 45, Daniel Jean, a pu obtenir un extrait de Rihanna en sirotant du vin et en appréciant le DJ qui tournait le morceau à succès de Roddy Ricch “The Box”. Dans la vidéo, Jean dit en plaisantant: “Je pense qu’il est temps de dire au monde que vous allez avoir mon bébé.”

Le visage de Rihanna se tordit immédiatement lorsqu’elle le regarda avec un sourire narquois. On dit qu’elle est nouvellement célibataire alors bon, faites ce que vous avez à faire. Pendant ce temps, les fans attendent toujours que la chanteuse abandonne son prochain projet, et elle est fatiguée que des gens la harcèlent à ce sujet. Fenty semble être la priorité en ce moment, mais nous croisons les doigts que 2020 sera l’année où le record de la rumeur R9 arrivera dans les rues.

.