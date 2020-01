Ringo a refusé de chanter sur «avec un peu d’aide de mes amis»

Quand les Beatles ont commencé à enregistrer le Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, ils n’ont pas eu peur de prendre leur temps. Le groupe a débuté les sessions avec “Strawberry Fields Forever”, le chef-d’œuvre de John Lennon qui a pris plus de trois semaines pour terminer.

Pour ne pas être en reste, Paul McCartney a apporté “Penny Lane” au studio comme son premier morceau dans le Sgt. Séances de poivre. Cette chanson a mis encore trois semaines à enregistrer. De toute évidence, le nouveau record allait prendre un certain temps.

En fait, les Fab Four ont passé près de quatre mois de plus en studio. Lorsque vous entendez des histoires de George Harrison ou de Ringo Starr s’ennuyer à faire le Sgt. Pepper, tu comprends ce qu’ils signifient. Mais les deux se sont retrouvés avec de grands moments sur le disque.

Pour George, c’était le brillant «Within You Without You». Quant à Ringo, John et Paul ont apporté ce qui est devenu sa chanson de signature au studio: «With a Little Help From My Friends». Mais Ringo a eu un problème avec les paroles.

Ringo ne chanterait pas que des tomates lui soient lancées

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison filment «Magical Mystery Tour» à Taunton. | David Redfern / Redferns

En écrivant pour Ringo, Paul et John ont adopté une sorte d’approche artisanale. Ils recherchaient des thèmes innocents (comme dans «Yellow Submarine») et visaient l’humour ainsi que quelque chose qui pourrait inciter à un singalong. Ils ont réussi à mettre tout cela dans «Avec un peu d’aide de mes amis».

Au cours d’une session d’écriture lyrique productive, John et Paul ont frappé l’or avec un distique qui pourrait être interprété de plusieurs façons. «Je me souviens avoir ri avec John alors que nous écrivions les lignes« Que voyez-vous lorsque vous éteignez la lumière? Je ne peux pas vous le dire, mais je sais que c’est à moi », a déclaré Paul dans Many Years From Now.

Mais Ringo s’est opposé à une parole que John et Paul ont apportée au studio. “Ils avaient une ligne que je ne chanterais pas”, a déclaré Ringo dans Anthology. «C’était« Que feriez-vous si je chantais faux? Voudriez-vous vous lever et me lancer des tomates? »J’ai dit:« Il n’y a aucune chance en enfer que je chante cette phrase. »

Bien que cela puisse sembler inoffensif aujourd’hui, Ringo n’était pas loin des jours où il jouait devant des foules tapageuses à Hambourg et à Liverpool. “Nous avions encore beaucoup de souvenirs très profonds des enfants qui jetaient des bonbons et des jouets sur scène”, a-t-il déclaré.

Ringo craignait en fait d’être écorché lors des futurs concerts des Beatles

Les Beatles lancent leur nouvel album «Lonely Hearts Club Band» du sergent Pepper à Londres le 19 mai 1967. | John Downing / .

Alors que les Beatles étaient convaincus qu’ils avaient fini de tourner l’année précédente, Ringo s’est rendu compte qu’ils pourraient facilement reprendre la route à un moment donné dans le futur. S’ils le faisaient, il n’allait pas donner de munitions à quiconque dans le public.

“Je pensais que si jamais nous retournions là-bas, je n’allais pas être bombardé de tomates”, a-t-il déclaré. Ainsi, au lieu de «se lever et jeter des tomates», Ringo a fini par demander si son auditeur «se lèverait et sortirait» avec lui.

Ce ne serait pas non plus la meilleure chose que les enfants puissent faire lors d’un concert, mais au moins cela n’aurait pas mis le batteur des Beatles en danger. L’apport de Ringo a été énorme, compte tenu de la façon dont il est devenu la chanson clé de sa carrière solo.

Cela a également fait un bon moment à Woodstock lorsque Joe Cocker a bouclé la piste. Dans le cas de Cocker, il y avait si peu de nourriture disponible au festival que personne n’aurait osé faire quelque chose comme jeter une tomate.

