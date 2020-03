Ringo Starr annule sa tournée complète jusqu’en 2021 | Instagram

L’ancien batteur du groupe de rock Les beatles Ringo Starr avec son All Starr Band, a pris la décision extrême de reporter votre visite terminé en Amérique du Nord en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus au cours de l’année 2021.

La visite tant attendue aura des invités spéciaux tels que Les frères Avett y Edgar Winter et ça allait avoir lieu du 29 mai.

All Starr Band a été formé par Ringo il y a plus de 30 ans près de des musiciens ils ont traversé groupes à succès où chacun interprète ses chansons les meilleures et les plus célèbres.

C’est grâce à son récit officiel de Facebook que le musicien a partagé la libérer avec ses disciples.

C’est très difficile pour moi. En 30 ans, je pense que je n’ai manqué que 2 ou 3 concerts, pas une tournée complète. Je dois rester comme vous devez rester, et nous savons tous que c’est la paix et l’amour que nous nous faisons l’un pour l’autre. Nous avons donc déplacé la tournée de printemps en 2021 “, indique le communiqué.

Lors de cette tournée, ils présenteront leur nouvel album studio du vingtième intitulé “Starr, quel est mon nom“et a des collaborations avec Joe Walsh, Edgar Winter, Benmont Tench et Richard Page, entre autres.

Ce qui a le plus surpris tout le monde dans cet album, c’est collaboration avec son ancien partenaire Paul McCartney, sur le thème Vieillir avec moi, de John Lennon.

Le nouvelles dates va commencer dans Mai 2021 et ils sont disponibles dans le Page officielle du musicien.

Ces derniers jours, Ringo a publié dans son compte Instagram un vidéo où il chante et laisse à ses partisans un message de soutien pour ces jours.

J’envoie Peace and Love à tout le monde et j’espère que vous restez en bonne santé et en sécurité. Je veux remercier et soutenir @DhaniHarrison et @OliviaHarrison pour cette grande campagne pour aider à combattre Covid 19. Peace and love, Ringo “, écrit-il dans son article.

Heureusement billets qui ont été acquis pour la tournée de cette année seront accepté pour le prochain.

.