Rise of Empires Ottoman Saison 2: Statut de renouvellement de Netflix et à quoi s’attendre

L’un des grands nouveaux drames historiques que Netflix a présenté jusqu’à présent en 2020 est Rise of Empires: Ottoman. Si vous avez parcouru les six épisodes de la saison 1, vous vous demandez probablement si nous aurons une saison 2 de Rise of Empires Ottoman. Voyons si cela va se produire et ce que nous pouvons attendre de la deuxième saison.

La série parle du sultan ottoman Mehmed II et de sa campagne pour prendre Constantinople. Il est tourné en Turquie avec des acteurs turcs mais est parlé en anglais partout. La série fusionne une technique que nous avons vue pionnière sur Netflix avec celle de The Last Czars, selon laquelle une partie de la série est filmée comme un documentaire et le reste comme des récits en direct des événements qui ont eu lieu.

A la fin de la saison 1 (attention: spoilers), Mehmet se retrouve sur le trône en s’imposant avec la conquête de la capitale et la fin de l’Empire byzantin. Bien sûr, l’histoire suggère qu’il y a beaucoup plus de sujets à couvrir dans les futures séries que les historiens ont fait illusion avec la conquête prochaine d’une grande partie de l’Europe. À la fin de l’épisode 6, Fatih Sultan Mehmet regarde directement la caméra pour dire «alors, nous commençons».

Cela suggère presque certainement que les showrunners ont des plans pour l’avenir de la série.

Netflix a-t-il renouvelé pour Rise of Empires: Ottoman pour la saison 2?

Statut de renouvellement officiel: pas encore renouvelé (dernière mise à jour: 30/01/2020)

Comme prévu, nous n’entendrons peut-être parler de l’avenir de la série que plusieurs mois après la date de ses débuts sur Netflix. Netflix utilise ce temps pour évaluer si les futures séries sont viables. Ce n’est que dans de rares cas que les émissions reçoivent des commandes de plusieurs saisons de Netflix.

Compte tenu de la convention de dénomination de la série, il pourrait très facilement s’attaquer à d’autres empires à travers l’histoire une fois terminé avec les Ottomans, bien que cela l’ait ensuite fait entrer sur le territoire de l’Empire romain, une autre série Netflix Original qui couvre spécifiquement l’Empire romain.

Vous pouvez suivre une partie de l’équipe derrière l’émission sur Twitter qui, nous l’espérons, pourra donner un aperçu de l’avenir de l’émission. S’adressant à un fan (où il a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune deuxième saison) Michael Talbot (l’un des historiens de l’émission) a discuté avec un fan de ce que l’émission pourrait et ne pourrait pas faire ensuite.

C’est vrai, mais s’ils tournent la saison 2, ils ne peuvent pas éviter la question de l’ordre social. Un empire n’est pas seulement une machine de guerre. La prise de Barkey Mehmet intriguait pour cette raison.

– Onur Özgöde (@teslaon) 26 janvier 2020

En attendant, si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons de jeter un œil à cet excellent fil de discussion sur Twitter qui examine les précisions historiques et les inexactitudes de la série du Dr Shannon Steiner.

Je me suis concentré uniquement sur la culture visuelle, puisque je suis historien de l’art. Je suis sûr que d’autres peuvent peser sur les aspects militaires, sociaux et historiques. Voyons comment le spectacle fait avec la représentation de Constantinople en 1453.

– Dr Shannon Steiner (@xeimevta) 28 janvier 2020

Que regarder ensuite sur Netflix après Rise of Empires

Besoin de séries similaires à Rise of Empires? Voici quelques suggestions.

Empire romain – série d’anthologies qui examine l’histoire de divers dirigeants de l’Empire romain, généralement chacun avec une grande star de plomb.Knightfall – un drame historique qui examine ce qui arrive à un chevalier 15 ans après la fin des croisades. Kingdom est l’un des meilleurs drames historiques de Netflix qui regarde Aflred the Great.Les derniers tsars utilisent le même format de docudrame que Rise of Empires et sont donc très similaires dans le style.Witcher est une bonne recommandation si vous avez envie d’un peu de fantaisie jeté dans vos drames historiques.

Maintenant c’est à vous. Voulez-vous voir la saison 2 de Rise of Empires sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.