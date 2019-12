Rise of Skywalker Backlash & Fan / Critic Divide Explained

Attention: Spoilers à venir pour La montée de Skywalker.

Pourquoi Star Wars: The Rise of Skywalker déclenché une réaction si considérable et créé un fossé entre les fans et les critiques? Après des années d'anticipation, le dernier chapitre de la saga Skywalker est sorti en salles et, comme on pouvait s'y attendre, la réponse a été loin d'être unanime. La dernière aventure met un terme non seulement à la trilogie de suite actuelle qui a commencé en 2015 avec le réveil de la force, mais aussi l'intégralité de l'histoire du grand écran de 1977 à nos jours, ce qui signifie qu'il y a de nombreux fils d'intrigue à attacher, des arcs de personnage à boucler et des mystères à répondre.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

le Guerres des étoiles La trilogie suite a connu un voyage en montagnes russes jusqu'à présent. le réveil de la force rendu à des éloges quasi unanimes, la seule critique majeure étant que l'intrigue était presque identique à celle de Un nouvel espoir. Certains étaient mécontents de la propriété auriculaire de Lucasfilm avant que l'encre de l'accord n'ait même séché, mais la discorde a vraiment commencé à se propager avec la sortie de Rian Johnson. The Last Jedi, un film qui tentait une approche plus non conventionnelle de la Guerres des étoiles modèle. Alors que certains louaient l'ambition et tentaient de faire les choses différemment, d'autres se sentaient trahis par un Guerres des étoiles film qui se sentait nettement inconnu par rapport à ses prédécesseurs. Pendant deux ans, cette colère s'est transformée en haine, exacerbée par les mal accueillis Solo, mais on espérait que J. J. Abrams pourrait à nouveau unir le fandom avec une finale agréable.

En relation: Pourquoi les critiques de Star Wars: The Rise Of Skywalker sont si négatives

Il ne pouvait pas. Avis pour La montée de Skywalker se penchant largement vers le négatif, mais il y a eu beaucoup de commentaires positifs de la part des fans. Qu'est-ce qui provoque une réponse si partisane à cette occasion et pourquoi, encore une fois, les critiques et les fans semblent-ils être de part et d'autre du Guerres des étoiles diviser?

Pourquoi les critiques n'aiment pas Star Wars: The Rise Of Skywalker





La critique dominante de La montée de Skywalker à ce stade précoce, le film essaie de trop emballer sa durée de tournage et finit par se sentir gonflé et peu profond, avec pas assez d'espace accordé à chacune des nombreuses nouvelles idées du film. Surtout pour un film présenté comme le "dernier chapitre" La montée de Skywalker présente tellement de nouvelles traditions, de nouveaux personnages et des planètes inédites, mais a à peine l'occasion de creuser correctement dans tout cela. Le crawl d'ouverture était un présage de choses à venir, lorsque la résurrection de Palpatine et sa révélation subséquente à la galaxie sont traitées par une seule ligne de texte, plutôt que par l'immense scène à l'écran qu'un tel développement massif méritait.

De là, La montée de Skywalker est une explosion rapide qui se propulse d'un événement majeur à l'autre, presque comme si Abrams essayait de s'adapter à son deuxième et troisième films en une heure et demie. Malheureusement, La montée de Skywalker se donne tellement de matière à couvrir que la plupart du matériau finit par se sentir glacé. La mort de Leia devrait être monumentale, mais ne prend que quelques instants par rapport à celle de Luke et Han. De nouveaux personnages tels que Zori Bliss et Jannah ne sont que brièvement abordés. La fausse mort de Chewbacca est défaite en l'espace de quelques scènes. Même la bataille finale semble relativement précipitée, étant donné que la lutte entre Rey et Palpatine est la bataille même des 40 dernières années.

Une autre raison pour laquelle de nombreux critiques ne tiennent pas La montée de Skywalker est parce que, si Abrams est prêt à l'admettre ou non, le film Est-ce que annuler beaucoup de The Last Jedi. Les critiques étaient généralement beaucoup plus aimables envers l'enfant du milieu de Rian Johnson que les fans, donc les retcons délibérés faits en La montée de Skywalker ne laissent pas un peu d'aiguillon à ceux qui ont apprécié l'offre précédente, car il y a très peu de sentiment de continuité entre les épisodes 8 et 9.

En relation: Rise Of Skywalker: ce que Finn allait dire à Rey (et ne l'a jamais fait)

L'expression «service aux fans» peut être trouvée dans de nombreux La montée de Skywalker critiques, et il est facile de voir pourquoi. Des scènes telles que le baiser de Rey et Kylo et la révélation que Rey est un Palpatine abordent directement des choses que de nombreux fans ont affirmé vouloir voir, mais les deux ont un impact minimal sur l'intrigue réelle. La connexion de Rey et Kylo n'avait pas besoin d'être de nature romantique pour être valide, et Palpatine a toujours convoité les forts de la Force, quelle que soit leur relation de sang avec lui. Les deux événements existent simplement pour plaire à une certaine partie du fandom.

Pourquoi le public aime Star Wars: The Rise Of Skywalker (Surtout)





Malgré La montée de SkywalkerSur les critiques négatives, il y a beaucoup de positivité venant du public, qui loue cet effort comme une fin appropriée à la saga Skywalker. La raison de cette fracture peut peut-être être résumée par la partition actuelle du film sur Rotten Tomatoes, où les scores du critique et du public sont à l'opposé de ceux obtenus par The Last Jedi. De nombreux critiques semblent détester La montée de Skywalker parce que c'est essentiellement un grand doigt du milieu du film de Rian Johnson, mais beaucoup de fans célèbrent la nouvelle version pour la même raison.

Certains téléspectateurs se sont sentis monumentalement déçus lorsque Snoke a été tué sans cérémonie par Kylo Ren, et lorsque les parents de Rey se sont révélés sans importance. Bien qu'il y ait des avantages à ces deux choix créatifs, ce sont des moments délibérément controversés et non conventionnels qui courent le risque de laisser les téléspectateurs se sentir trompés par le tirage au sort. La montée de Skywalker est un pansement pour ces blessures, donnant aux fans déçus exactement ce qu'ils ont passé les 2 dernières années à dire qu'ils voulaient de la trilogie de la suite.

C'est clairement une décision intentionnelle de la part de Disney et J.J.Abrams, mais c'est une décision qui les a forcés à choisir entre continuer sur la voie établie ou appuyer sur le bouton de réinitialisation. Alors que l'ancienne option aurait abouti à une histoire plus rythmée et plus cohérente, la franchise aurait été coincée avec des développements d'histoire que beaucoup de téléspectateurs n'aimaient pas beaucoup. Si Abrams a choisi l'option retcon, les problèmes de ventilateur avec The Last Jedi serait corrigé, mais le travail et l'exposition supplémentaires impliqués signifieraient un récit très chargé avec peu de marge de manœuvre. Essentiellement, La montée de Skywalker allait plaire aux fans ou aux critiques, mais jamais les deux. Quel que soit le côté de la fracture, il est impossible de nier que La montée de Skywalker est magnifique et comprend plusieurs albums de visuels emblématiques et saisissants.

Connexes: Star Wars: qui joue les parents de Rey dans la montée de Skywalker?

Il n'y a certainement pas de "bonne" ou "mauvaise" façon d'interpréter La montée de Skywalker, simplement des côtés différents à la recherche de qualités différentes. Les critiques comparent naturellement leur sujet non seulement aux efforts antérieurs dans la franchise, mais aussi au monde plus large du cinéma. Cette pratique peut souvent mettre en évidence des lacunes qui autrement passeraient inaperçues et La montée de Skywalker est certainement un film où la recherche aussi étroitement peut nuire à la jouissance. De même, ceux qui ont demandé des explications différentes aux mystères mis en place par le réveil de la force ont parfaitement le droit de vouloir des réponses plus conformes à la tradition Guerres des étoiles saveur, et La montée de Skywalker tient certainement cette promesse.

Ce que la montée du jeu de Skywalker signifie pour l'avenir de Star Wars





Une école de pensée pourrait suggérer que tant que La montée de Skywalker rakes dans la trésorerie, Disney ne verra pas la nécessité de modifier leurs plans pour la franchise. L'histoire récente, cependant, suggère le contraire, et Disney a été incroyablement réactif à la façon dont leur Guerres des étoiles des films ont été reçus jusqu'à présent. Par exemple, le jeu à Le dernier Jedje semblait jouer un rôle dans le retour d'Abrams à la présidence du directeur, et l'échec de Solo a entraîné le remaniement d'un film de Boba Fett Le Mandalorien. Il est trop tôt pour dire à quelle profondeur le jeu La montée de Skywalker ira, ou si l'opinion populaire fera en sorte que le film soit retenu comme un succès, mais une forte réponse négative couplée à une sous-performance au box-office pourrait déclencher un changement de direction.

Et il est certainement possible que de mauvaises critiques La montée de Skywalkerau box-office. Après la première vague de critiques négatives, les prévisions au box-office pour le film ont chuté à 160-190 millions de dollars. Bien qu'il n'y ait évidemment rien à renifler, cette somme est considérablement inférieure à la façon dont le réveil de la force réussi et seulement légèrement en hausse par rapport à la sortie de spin-off, Rogue One: Une histoire de Star Wars. Même si La montée de Skywalker fait un bon profit, Disney craindra que les chiffres soient sur une pente descendante.

Créativement, cela pourrait signifier deux choses, dont l'une serait un éloignement complet de l'histoire actuelle. Disney met déjà l'accent sur la fin de la saga Skywalker, mais jusqu'où ils prennent ce concept reste à voir. Le fait que les derniers instants de Rey la montrent avec un tout nouveau sabre laser et adoptant le nom de Skywalker aurait peut-être suggéré une sorte de report dans les futurs films, mais si La montée de Skywalker sous-performants, Disney pourrait être tenté de repartir de zéro, surtout quand ils ont eu un tel succès avec le largement autonome Le Mandalorien.

Connexes: Tous les films de Star Wars classés du pire au meilleur (y compris Rise Of Skywalker)

Une autre possibilité est un tout nouveau leadership. Kathleen Kennedy est l'actuelle présidente de Lucasfilm, et alors qu'elle a été promue à ce poste après Reprise de Disney, elle a été embauchée pour la première fois alors que George Lucas était toujours à la barre. Si la Guerres des étoiles la trilogie de la suite se termine sur une note aigre, du sang neuf pourrait être en ordre et Disney n'a que la personne qui attend dans les coulisses – Kevin Feige de Marvel. Après avoir organisé la franchise MCU au succès phénoménal, il a été annoncé en septembre que le producteur allait travailler sur un futur Guerres des étoiles film, cependant, les rapports ultérieurs ont réitéré qu'il était ne pas en assumant le leadership de la franchise. Compte tenu des antécédents de Feige, l'énorme investissement de Disney dans Guerres des étoiles et les luttes actuellement rencontrées La montée de Skywalker, cela pourrait être sur le point de changer.

Plus: Star Wars: The Rise Of Skywalker – Chaque oeuf de Pâques et référence





The Witcher de Netflix: guide de la mythologie et glossaire terminologique