Rise of Skywalker Box Office démarre avec 40 millions de dollars – / Film

Star Wars: The Rise of Skywalker est enfin là, et comme on peut s'y attendre, ça fait beaucoup d'argent. La troisième et dernière entrée de cette nouvelle trilogie, et le dernier épisode de la saga Skywalker, lui ont valu un succès respectable au niveau national. Cependant, il n'a pas dépassé le réveil de la force ou The Last Jedi – un fait que beaucoup s'efforceront d'interpréter de diverses manières.

Comment sera La montée de Skywalker empiler contre le reste du Disney Guerres des étoiles des films? Il semble bien. Dans les avant-premières de jeudi soir, la dernière aventure spatiale a rapporté 40 millions de dollars au box-office nord-américain. C'est un peu en dessous de la prévisualisation des deux autres épisodes de la trilogie – le réveil de la force (57 millions de dollars) et The Last Jedi (45 millions de dollars). Rogue One: une histoire de Star Wars gagné 29 millions de dollars en avant-première au box-office. Solo a effectué un transport jeudi soir de 14,1 millions de dollars.

La montée de Skywalker suit actuellement entre 170 et 200 millions de dollars le week-end d'ouverture. Variety dit qu'il est probable qu'il atterrisse quelque part dans la gamme de 195 millions de dollars. Et cela fera probablement très bien puisque sa seule vraie concurrence est, euh…Chats, qui suit pour gagner environ 8,5 millions de dollars.

La remise entre chaque versement dans le Guerres des étoiles la franchise n'est pas si surprenante. Éveil de la force était une affaire énorme – le premier Guerres des étoiles film en plus d'une décennie, et le premier à présenter des membres de la trilogie originale depuis très, très longtemps. Depuis lors, le nombre a diminué car, très franchement, rien ne peut surpasser cette excitation précoce.

Le bouche à oreille déterminera comment les choses se déroulent Rise of Skywalker. Les critiques ont été mitigées sur le versement, mais si le grand public cinéphile aime ce qu'il voit, cela contribuera grandement à déterminer dans quelle mesure Skywalker fait dans les semaines à venir. Pour l'instant, c'est la dernière confirmation Guerres des étoiles film pendant un certain temps, bien que Disney et Lucasfilm préparent tous les deux beaucoup de choses en coulisses. De plus, il y aura toujours un petit écran Guerres des étoiles aussi grâce à Disney +. En d'autres termes, tout en La montée de Skywalker peut être la fin d'une saga, ce n'est en aucun cas la fin de Guerres des étoiles.

