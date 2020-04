Rise of Skywalker Hitting Disney + Early: Regardez la bande-annonce de la saga Star Wars complète

HISTOIRES CONNEXES

C’est cool Babu Frikkin.

Star Wars: The Rise of Skywalker atterrira sur Disney + deux mois avant la date prévue – le 4 mai, alias «Star Wars Day», marquant la première fois que les fans pourront diffuser la saga complète de Skywalker en un seul endroit.

En tant que telle, la saga de neuf films sera diffusée sur le service de streaming aux côtés de séries et de films dont The Mandalorian (qui présente la saison 2 en octobre et aurait déjà été renouvelé pour la saison 3), Star Wars: The Clone Wars (qui présente la première de la finale de sa série le 4 mai) et Rogue One: A Star Wars Story.

Regardez la bande-annonce de la «saga complète» de Disney + ci-dessus, qui, grâce à des clips soigneusement sélectionnés, ne fait pas si mal paraître la deuxième trilogie.

Le 4 mai (comme dans «Que le quatrième soit avec vous») marquera également la première de Disney Gallery: The Mandalorian, une série documentaire de huit épisodes sur le succès phare de Disney +. Toute la semaine, Disney + honorera le talent artistique de Star Wars avec une prise de contrôle de l’art conceptuel dans laquelle les illustrations de chaque film et série seront mises à jour pour présenter leurs peintures conceptuelles originales d’artistes célèbres tels que le légendaire Ralph McQuarrie et artiste primé aux Oscars / auteur / concepteur de production Doug Chiang.