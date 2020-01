«Rise of Skywalker» lie «Phantom Menace» au film de «Star Wars» le plus critiqué de tous les temps – .

Si vous pensiez que la réaction critique à Star Wars: The Rise of Skywalker pourrait même s’équilibrer, vous vous seriez vraiment trompé. Lundi matin, avec 462 critiques à son actif, le dernier épisode de la saga Skywalker affiche un score plutôt lamentable de 53% au Rotten Tomatoes Tomatometer. Rise of Skywalker est désormais à égalité avec Phantom Menace en tant que film Star Wars le plus critiqué jamais enregistré, et les deux seuls avec des notes “pourries”.

Personnellement, je trouve que Rotten Tomatoes est un outil utile pour décider de dépenser ou non 15 $ ou plus sur un billet de cinéma pour voir un film que je n’aurais peut-être pas vu autrement. Le score de 99% de Parasite m’a certainement aidé à le voir, et c’est mon film préféré de l’année d’un mile. Rotten Tomatoes n’est pas la fin de tout, mais pour les critiques, être aussi bas sur Rise of Skywalker que sur le film Star Wars le moins préféré de tout le monde est remarquable.

Au cas où vous seriez curieux, voici les scores Tomatometer de chaque film Star Wars en direct à ce jour:

Star Wars: Episode V – L’Empire contre-attaque: 94%

Star Wars: Episode VII – Le Réveil de la Force: 93%

Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir: 93%

Star Wars: The Last Jedi: 91%

Rogue One: une histoire de Star Wars: 83%

Star Wars: Episode VI – Le retour des Jedi: 82%

Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith: 80%

Solo: une histoire de Star Wars: 70%

Star Wars: Episode II – L’attaque des clones: 65%

Star Wars: The Rise of Skywalker: 53%

Star Wars: Episode I – La menace fantôme: 53%

Il convient de souligner que même si The Last Jedi est l’un des films Star Wars les mieux notés par les critiques, il est également le moins bien noté par le score d’audience du site, à 43%. De même, The Rise of Skywalker a un score d’audience respectable de 86%, ce qui est probablement en réponse au film qui annule ou ignore tout ce que The Last Jedi a mis en place. La tension interne (au sein de Disney) et externe (des fans) était palpable tout au long de cette trilogie suite, et il est facile de voir pourquoi Disney pompe les freins des films Star Wars pour l’instant.

