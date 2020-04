Rise Of Skywalker Star aurait voulu jouer le méchant dans l’extraction 2

Netflix n’a laissé tomber que Chris Hemsworth Extraction vendredi, mais il semble déjà que le géant du streaming ait une franchise entre les mains. La réponse à l’action violente a été extrêmement positive, et le film a généré un énorme buzz en ligne tout en dominant les listes les plus regardées à travers le monde alors que des millions de personnes se connectent pour voir Tyler Rake frapper, tirer et se frayer un chemin à travers une petite armée.

Bien que Netflix n’ait pas exactement la plus grande expérience dans le développement de suites à leurs originaux de haut niveau qui ne sont pas des comédies romantiques, le fait qu’Extraction soit arrivé à un montant relativement modeste de 65 millions de dollars, présente une distribution d’ensemble éclectique qui n’a pas cassé la banque, et a été dirigé par un cinéaste pour la première fois rend la perspective d’un suivi plus réaliste et abordable que les centaines de millions qu’il faudrait pour obtenir des seconds versements pour des gens comme Bright ou 6 Underground devant des caméras .

Une suite serait sur les cartes et déjà au début du développement, et nous vous avons récemment annoncé que les Russos cherchaient à se ré-équiper avec leur porte-bonheur de l’univers cinématographique Marvel et à faire appel à Chris Evans pour le suivi du travail. avec son ancien copain de course des Avengers. Si une armée n’était pas suffisante pour arrêter Tyler Rake la première fois, alors il faudra beaucoup plus pour arrêter la puissance combinée de deux Chrises, et il faudrait un méchant capable de se défendre contre les barbus impressionnants duo.

C’est exactement ce que les Russo ont à l’esprit, car nous avons maintenant entendu nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Scary Stories To Tell In The Dark 2 était en développement et que Han reviendrait dans Fast & Furious 9, les deux étaient corrects – qu’ils veulent Oscar Isaac pour l’extraction 2. Il jouerait apparemment une sorte de seigneur de la drogue méchant, mais les détails au-delà de cela restent flous.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’ils obtiendront la star de The Rise of Skywalker compte tenu de son calendrier de tournage chargé et de son statut en tant qu’un des acteurs les plus demandés de l’entreprise, Netflix obtient généralement ce que Netflix veut, et partage Hemsworth, Evans et Isaac l’écran dans un Extraction la suite a le potentiel d’être absolument explosive.