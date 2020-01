Rise of the Resistance Queue Changes, Galaxy’s Edge remporte un Grammy et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Des changements arrivent dans les attractions de Star Wars: Galaxy’s Edge.

Le nouveau parc à thème de Disney a remporté un Grammy.

Et plus!

Maintenant que les deux versions de Star Wars: Galaxy’s Edge sur les deux côtes sont opérationnelles, il n’est pas temps pour Walt Disney Imagineering de s’asseoir sur ses lauriers et de laisser les choses se dérouler sans apporter de modifications. À Walt Disney World, l’un des plus grands changements arrivera le 19 février. C’est alors que Millennium Falcon: Smuggler’s Run fera partie du service FastPass + à Orlando. Jusqu’à ce point, il y a eu beaucoup de files d’attente le plus tôt possible, mais si vous voyagez aux studios Hollywood de Disney à partir de cette seconde moitié de février, l’expérience changera pour vous et vous aurez besoin d’avoir de la place dans votre plan FastPass + pour le vaisseau spatial Scrappy.

Vous pourriez lire cette histoire et penser: «Eh bien, c’est très bien pour les gens d’Orlando. Mais je suis un visiteur de Disneyland, et je préférerais vraiment ne pas avoir à attendre dans une longue file d’attente, ou dans une file unidirectionnelle un peu moins longue. »Vous pourriez espérer que si Smuggler’s Run obtient FastPass + à Orlando, cela pourrait devenir un FastPass à Anaheim. Eh bien, pour l’instant, je déteste vous décevoir, mais… aucun FastPass n’a été annoncé. Ce plan actuel pourrait facilement changer – franchement, selon l’évolution des choses avec Rise of the Resistance à Anaheim, les plans pourraient changer plus tôt que prévu. Mais vous devrez simplement accepter qu’une longue file est dans votre avenir. Pour l’instant.

Si vous avez lu cette chronique assez longtemps, vous savez peut-être que l’une de mes parties préférées des parcs à thème Disney, sans conteste, est leur musique. La musique est une clé majeure de toute expérience dans un parc à thème, même si ce n’est pas toujours quelque chose qui est prioritaire dans la plupart des esprits. Mais la musique était également essentielle au Galaxy’s Edge, où nul autre que le légendaire compositeur John Williams a créé une suite spéciale pour le parc à thème. Et cela a assez bien fonctionné pour gagner un Grammy pour la meilleure composition instrumentale, qui doit être une première pour la musique de parc à thème. Écoutez-le par vous-même sur Apple Music.

Dans des nouvelles plus sérieuses à l’étranger, les parcs à thème Disney ont été affectés par l’épidémie du coronavirus, originaire de Wuhan, en Chine. Par souci de précaution plus que toute autre chose, les parcs de Hong Kong Disneyland et de Shanghai Disneyland ont été fermés ces derniers jours et le resteront indéfiniment. Dans une différence clé, les stations de Hong Kong sont toujours ouvertes; Les parcs et centres de villégiature de Shanghai ont tous deux fermé. Il est difficile d’imaginer que quiconque à Disney soit ravi de ce scénario, mais la gravité du coronavirus semble suffisamment forte pour que la perte de quelques jours d’argent soit la meilleure version de cet événement.

Donc, Hong Kong et Shanghai fermant leurs Disneylands pour le moment, il n’y a qu’un seul complexe Disney asiatique qui fonctionne à plein régime: Tokyo Disneyland. Mais même avec l’ouverture de Tokyo Disneyland, Disney a fait des concessions aux acteurs concernés et leur a permis de porter des masques malades «sur scène» (pour les non-initiés, c’est-à-dire les parties du complexe face aux clients). Ce sera sans doute un spectacle discordant à voir pour les invités, mais le genre de chose qui réconfortera tout le monde, et le temps nécessaire pour enfreindre une ou deux règles de la liste de Disney sur la façon de s’habiller en tant que membre de la distribution.

