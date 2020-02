Risto Mejide critique “l’hypocrisie” des médias avec le coronavirus: “On parle parce que ça donne du public”

Au milieu d’une panique généralisée sur la propagation du coronavirus, Risto Mejide a voulu envoyer un message de tranquillité et, accessoirement, un pulla au rôle des médias. “Ce bateau dans ma main pourrait contenir un coronavirus pour infecter toute la table”, a-t-il averti pour commencer son plaidoyer.

“En ce moment, vous pensez tous aux conséquences possibles que ce petit bateau pourrait avoir sur votre vie, mais vous avez dépassé un petit détail, que je ne suis pas un expert et que je peux vous mettre à rude épreuve”, a-t-il déclaré pour finir de clarifier sa blague. Une façon de prétendre que «c’est exactement ce qui se passe au niveau des médias dans ce pays. Tous les médias, y compris nous, sont une bande d’irresponsables et d’hypocrites“a condamné le chef de” Tout est un mensonge “.

Préoccupé par l’hystérie collective qui s’est déchaînée ces derniers jours, il a lancé plusieurs questions en l’air: “Savez-vous pourquoi tous les médias parlent du coronavirus? Parce que cela donne au public. Savez-vous pourquoi nous disons de ne pas alerter la population? Parce qu’il nous vaccine de toute critique “, a-t-il répondu, sûr que le rôle des médias” est aussi absurde que si un médecin vous dit que vous n’avez pas de cancer mais vous donne une conférence sur le cancer “.

Division d’opinion

Le présentateur a réaffirmé en publiant son discours sur les réseaux sociaux: “Hypocrisie: dites que vous ne voulez pas alarmer la population mais, oui, dédiez tout le programme au coronavirus“Une publication qui accumule plus de 80 000 likes et commentaires de soutien de télévisions telles que Joe Pérez-Orive et Lydia Bosch. D’autres utilisateurs, en revanche, ont fait valoir que” les informations fournies ne sont jamais mauvaises “et que” les informations impliquent des connaissances ” .

.