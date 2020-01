Risto Mejide décrit comme “honteux” l’interview de Pedro Sánchez sur TVE: “Rien n’est remis en question”

Après avoir connu celui du gouvernement par intérim, Pedro Sánchez a accordé lundi 20 son premier entretien en tant que président élu aux urnes. Il l’a fait à la télévision espagnole, dans une conférence dirigée par Ana Blanco et Carlos Franganillo dans le ‘Telediario 2’. Avec eux, il a passé en revue les clés de la coalition avec Podemos, le conversations avec ERC et le secteur nationaliste catalan et controverse occasionnelle déjà vécue dans ses quelques jours à Moncloa.

Risto Mejide, dans «Tout est un mensonge»

Comme lors de l’entretien de Vicente Vallés avec Pablo Iglesias dans ‘Antena 3 noticias 2’, il y avait des gens qui n’étaient pas du tout satisfaits de l’entretien et parmi eux, Risto Mejide, qui n’a pas hésité à critiquer sévèrement Visite de Pedro Sánchez à RTVE: “Je regarde sincèrement une interview à la télévision espagnole au président du gouvernement dans laquelle rien n’est demandé, à moi J’ai honte des autres“, il a condamné” Tout est un mensonge “.

En fait, il n’était pas le seul membre de la table de réunion à le penser. Montse Suárez, avocat, il a décrit la rencontre comme “lâche” et était très critique de l’attitude de Sanchez, qu’il a accusé de manquer à la vérité, et non pas pour avoir menti en soi, mais pour ce qu’elle croit être omettre intentionnellement des informations, argument partagé par Risto Mejide.

Interview

Tout politicien digne de ce nom doit manier l’art de parler en public. Pedro Sánchez l’a montré dans l’interview sur ‘Telediario 2’, puisque réussi à détourner la réponse directe à plusieurs des questions, comme par exemple quand Ana Blanco lui a rappelé que le PSOE avait fortement critiqué le PP pour la même chose qu’ils avaient fait avec Dolores Delgado. Il n’a pas non plus précisé très clairement les solutions qu’ils ont conçues pour le conflit catalan ou les négociations avec l’ERC pour l’approbation des budgets généraux de l’Etat. Cependant, bien que la population n’ait pas pu entendre leurs réponses lors de l’entretien, ce sera elle qui les examinera avec leurs actions dans les prochains mois de gouvernement.

