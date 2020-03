Risto Mejide demande aux collaborateurs de «Tout est un mensonge» de se faire tester pour le coronavirus

Face aux recommandations des autorités et aux mesures adoptées par Mediaset, Risto Mejide a présenté ce lundi «Tout est un mensonge» depuis son domicile. Grâce à un plasma, il s’est adressé à ses partenaires du programme pour lui envoyer un message de patience, mais aussi un avertissement. Le présentateur a demandé à Marta Flich, Antonio Castelo, Elsa Ruiz et compagnie d’être testés pour le coronavirus.

Risto Mejide communique avec les collaborateurs de “Tout est un mensonge” à travers un plasma

Mejide a expliqué les raisons de son isolement: “Je vous recommande de faire le test car il y a à peine une semaine, le lundi 9, j’étais à un dîner où il y avait deux autres personnesQuelques jours plus tard, vendredi, une de ces personnes lui a envoyé un message indiquant “qu’il est possible qu’il soit atteint d’un coronavirus”. Cependant, le présentateur a appelé au calme, car il a suivi toutes les directives sanitaires. “Depuis vendredi, je suis resté chez moi et je ne suis même pas allé acheter du pain. Depuis lors, ma famille et moi prenons notre température toutes les huit heures. “

Risto est revenu mercredi 11 de Madrid, où est enregistré le programme Cuatro, dans sa résidence de Barcelone. “Je suis rentré chez moi car il n’y avait pas d’alerte sanitaire et les gens se déplaçaient toujours à travers le pays bien qu’il fût nécessaire de prendre une série de précautions “, a-t-il rappelé. Après avoir passé jeudi avec sa famille, il a reçu le message susmentionné vendredi. L’espace Cuatro a continué de fonctionner grâce à la décision de Mediaset, qui a divisé l’équipe en deux parties: Attention, au cas où il y aurait un infecté ou un suspect qui ne pourrait pas continuer à travailler.

“Nous n’avons jamais ri de l’alarme sanitaire”

Le présentateur a également profité de son discours pour régler une controverse qui l’a dérangé surtout ces dernières années. Certains journaux ont publié des titres malveillants. Plus précisément, il en a sauvé un qui disait: “Risto Mejide, mis en quarantaine par le coronavirus après avoir ri de l’alarme sanitaire de son programme.” Le présentateur n’a pas caché sa colère: “Il n’y a rien de plus misérable que ce titre”, a-t-il déclaré sans ambages. “Nous n’avons jamais ri de l’alarme sanitaire. Je ne suis pas mis en quarantaine pour le coronavirus, je suis chez moi par précaution et parce que Mediaset a pris ces mesures “, a-t-il expliqué, conscient de la situation, qui laisse déjà plus de 9 000 personnes infectées et 309 dans notre pays.

