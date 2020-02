Risto Mejide finit à l’hôpital après avoir subi un accident spectaculaire

Ce qui semblait être un week-end parfait pour Risto Mejide et Laura Escanes ne s’est pas très bien terminé. Le couple a décidé de passer le week-end avec leur fille Rome dans la neige, quand le publiciste a subi un accident spectaculaire qui l’a fait se retrouver à l’hôpital et avec une jambe de plâtre. C’est le publiciste lui-même qui, à travers ses histoires Instagram, a raconté à ses abonnés tous les détails de l’altercation.

Risto Mejide

Le présentateur de “ Tout est un mensonge ” doit avoir subi l’incident malheureux de la manière la plus absurde et c’est que tout indique qu’il était dû à une pierre d’achoppement alors qu’il faisait une sorte d’activité sportive, comme le présentateur l’indique dans son profil Instagram avec une photographie dans laquelle il est vu avec un pied en plâtre: “Vive le sport. Vive la pagaie.” Sa femme, Laura, très active sur les réseaux, a également tenu les fans très informés del Risto à travers ses histoires Instagram: “J’ai déjà un mari en fauteuil roulant. Cela vous arrive d’être avec un vieil homme… “, a-t-il écrit à côté de son message.

En raison du tumulte qui a été monté et de l’inquiétude manifestée par les proches de Risto Mejide, il a décidé de minimiser l’affaire et a publié le message suivant sur le réseau social: “Ma canne et moi apprécions très sérieusement de passer à la pétanque. #TenemosUnaEdad “Cependant, le membre du jury de” Got Talent Spain “n’a pas été en mesure de cacher son inquiétude et se sent chanceux qu’en fin de compte tout ait été effrayé et que rien de vraiment grave ne lui soit arrivé.

Laura Escanes, le grand soutien de Risto

Pour sa part, Escanes était chargé de donner la dernière partie sur la situation dans laquelle Risto se trouvait au moment où il est rentré chez lui. “Nous sommes déjà chez nous, demain nous devons aller chez le médecin d’exclure que ce n’est rien de grave, maintenant je me repose … Ce sont des esprits bas, c’est une putain … “raconte encore Laura à travers des histoires Instagram. L’influenceur n’a eu que des mots de remerciement à tous ceux qui s’étaient inquiétés tout au long de la journée pour la santé de son mari: “J’espère que ce n’est rien de grave, merci pour vos messages”, a-t-elle dit ravie du réseau.

.