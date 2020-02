Risto Mejide jette hors de l’ensemble de «Tout est un mensonge» à Girauta pour avoir appelé «trou du cul» au public et ne pas avoir rectifié

Après que les spectateurs ont avoué dans une vidéo dans la section “Les jardins de Tem” de “Tout est un mensonge” ce qu’ils ont pensé du collaborateur Juan Carlos Girauta, Il était tellement offensé qu’il a appelé ceux qui avaient parlé “connard”. Depuis ce jour, le lundi 10 février, le public n’a cessé d’envoyer des messages l’appelant fasciste et lui demandant de ne plus réapparaître dans cet espace Mediaset.

Girauta se lève de la table de «Tout est un mensonge»

Une semaine plus tard, dans l’après-midi du 17 février, Risto Mejide a évoqué ce moment, car lorsqu’il a évoqué le mot “connard”, il n’était pas sur le plateau. “Il y avait quelqu’un qui est ici avec nous aujourd’hui et a fait quelque chose qui est inadmissible pour moi. Et puisque cette personne que j’ai beaucoup d’amour et de respect, je veux lui donner l’opportunité de rectifier “, a déclaré Mejide avant de tourner la tête vers l’un de ses collaborateurs:” Juan Carlos Girauta, il y a exactement une semaine, vous avez appelé nos spectateurs connard. “

“Mensonge. J’ai appelé des connards aux téléspectateurs qui avaient enregistré les messages qu’ils ont mis ici”, a déclaré Girauta, alors le présentateur s’est corrigé: “Alors je vais reprendre. A certains spectateurs. Je vous donne la possibilité de rectifier.” “Je ne le ferai pas”, il a continué à assurer le collaborateur pendant que Mejide lui demandait de le faire, car “nous pouvons être très critiques, mais recourir à l’insulte est irrespectueux”.

“Ce que ces gens ont dit était insultant”

Le collaborateur a fait valoir que le lundi précédent ne savait pas qu’ils allaient mettre la vidéo des personnes qui l’examinaient. «Je n’aurais jamais participé à un programme qui donne la parole à une série de spectateurs choisis avec un critère qui n’est pas statistique. Il me semble un format méprisable, ça en particulier. Ce que ces gens ont dit était insultant. Je réponds toujours aux insultes et je n’abandonnerai pas. C’est un espace de rencontre intéressant, mais il y a une limite et quand ils m’insultent personnellement “, a commenté Girauta, alors Risto a voulu montrer la vidéo des insultes présumées.” Je respecte votre droit de ne pas rectifier mais vous devez respecter qu’il y ait des choses Je ne vais pas faire Comme vous, je défends mes principes et l’un d’eux est avant tout le respect du spectateur “, a déclaré Mejide.

Après la vidéo, Risto lui a donné l’occasion de s’excuser à nouveau, mais le collaborateur a tenu parole de ne pas le faire. “Non. Chasse-moi,” défia-t-il catégoriquement. “Eh bien, au revoir, Juan Carlos Girauta”, a déclaré le politicien en se levant. affirmant que “c’est la chose cohérente”. “Eh bien, je dois te virer du plateau. Au revoir. Merci.”, le présentateur a dit la question, bien que la Girauta ne veuille pas partir avant de se défouler: “Je ne viens pas m’humilier devant personne. Qui ne m’a pas respecté ce sont les personnes sélectionnées dans la vidéo et donc la production de ce programme.”

