“Risto Mejide ne veut pas reconnaître que nous avons créé son personnage ensemble dans ‘OT'”

Josep Maria Mainat est l’une des références les plus importantes du petit écran espagnol. Après avoir fait partie du groupe musical humoristique La Trinca, dans les années 80, il a commencé à faire ses premiers pas à la télévision et a fondé la société de production Gestmusic. «Ne riez pas, c’est pire», «Regardez qui danse!», «La parodie nationale» ou «Chroniques martiennes» sont quelques-uns des formats qui sont devenus un succès et ont marqué plusieurs générations de spectateurs. et producteur de «Operación Triunfo», l’un des programmes de télévision nationaux les plus révolutionnaires qui a de multiples adaptations dans le monde.

FormulaTV s’est entretenu avec Mainat pour apprendre les clés de «Traders», le show de réalité-réalité des investisseurs en bourse qui produit exclusivement pour YouTube. Dans cette exposition, les candidats devront travailler dur pour devenir le meilleur commerçant. Mais au-delà de son nouveau projet, catalan Commentez ‘OT 2020’ et révélez les raisons qui ont provoqué l’annulation de ‘OT 2011’.

Josep Maria Mainat à la présentation de «Traders»

Comment est née l’idée de «Traders»? Apparemment, ce n’est pas un métier trop télévisé.

L’idée est venue de mon fils Pol Mainat. Il a rencontré un ami et lui a dit qu’il faisait du commerce, en investissant dans le marché boursier de la maison. Il cherchait et m’a dit: “Il y a un programme là-bas.” Et oui, c’est vraiment nouveau, je n’ai pas entendu de nouvelle idée depuis un moment. “Comment fais-tu ça pour le rendre amusant?” Mais mon fils m’a dit: “Je sais comment faire.” Et je lui ai dit que c’était le défi qu’il avait à relever. Après tout, comme dans tous les programmes où il y a des gens qui peuvent améliorer leur vie et se battre pour cela, c’est un format d’émotions. Les candidats le vivent intensément. Lorsqu’une personne fait ce qu’elle lui a appris et gagne également de l’argent, cette émotion est découverte. Si vous voyez aussi que ça s’améliore, ça monte et ils se connaissent, ils se battent … On ne laisse personne regarder la télé, travailler en duo ou en équipe pour qu’il y ait une connectivité entre eux. Je pense que le défi du divertissement visuel a été relevé, mais pas nécessairement pour le plaisir, mais pour l’excitation.

«Traders» est le premier programme que je fais depuis longtemps que je me sens comme nouveau

Ce que nous vous enseignons dans ce programme, c’est de bien faire professionnellement. Nous leur apprenons à être très prudents, mais nous leur apprenons également à ne pas être gourmands. Il n’est pas nécessaire d’être ni très gourmand ni très pusillanime ni très craintif ni très jeté. La partie enseignée de la psychologie est presque aussi importante que la technique, la mécanique ou les stratégies. Nous avons trouvé des enfants merveilleux, ce sont de très bonnes personnes, avec une émotion pour améliorer leur vie. Tous les programmes de réalité qui finissent par changer la vie des gens fonctionnent toujours, je les aime beaucoup.

«Traders» est le premier programme que je fais depuis longtemps dans lequel j’ai l’impression de faire quelque chose de nouveau, car dans le monde de la télévision, il est très difficile d’inventer quelque chose de différent. Les versions à vie sont faites de ce qui a déjà été fait. Ce format est fait d’une manière nouvelle, car il est diffusé sur Internet mais avec une production télévisuelle. Nous voulons tester si ce marché numérique, que tout le monde dit être le futur, peut vraiment garder en vie un format avec un bon niveau de production et avec une bonne idée. Voilà le pari.

Quelle structure aura le programme?

Il s’agit d’une chaîne YouTube, donc ce que vous verrez sera contenu tous les jours. Il n’y aura pas de programme de deux heures dans lequel tout sera raconté, mais chaque cycle, chaque épisode sera raconté. Vous voyez comment ce cycle commence, comment les couples se forment, quels sont les défis, car tous les deux ou trois jours, il y a un défi à résoudre et certains d’entre eux sont à l’extérieur. Parfois, ce sont des défis psychologiques: “Vous pouvez le faire même si vous n’y croyez pas.” Il y a ensuite d’autres défis qui consistent à investir uniquement, à mettre en pratique ce qui leur a été enseigné. En fin de compte, il y a des nominations et des expulsions. Les expulsions sont un échange très passionnant entre les deux candidats, pour voir qui décidera finalement du jury. Mais tout cela n’est pas diffusé d’un coup, mais comme c’est une chaîne YouTube, c’est dans des vidéos. Lundi, nous publierons la vidéo du début de la semaine; mercredi, nous publierons la vidéo de l’évolution de la semaine; Vendredi, nous ferons le test en plein air; Jeudi, nous ferons l’élimination et commencerons une nouvelle semaine.

FormulaTV interviewe Josep Maria Mainat

En plus de la partie plus professionnelle et formatrice du format, les relations personnelles entre elles sont-elles également exploitées?

Oui, mais sans exagération, car en réalité nous n’enregistrons pas de coexistence. Ce n’est pas un programme pour voir comment ils se battent, mais un programme pour savoir comment ils se battent ensemble pour atteindre leur objectif. C’est formateur et émotionnel.

Qu’est-ce qui vous a servi toute l’expérience de «l’Opération Triomphe» et de nombreux autres formats pour aborder ce nouveau format?

Dans ce programme, j’ai été un producteur senior, qui est celui qui regarde que personne ne bousille beaucoup, mais le travail de création de contenu a été fait par Pol et Ainhoa ​​Casado. J’ai été avec eux dans le développement, dans les conseils et en tant que producteur senior, contrôlant que tant le contenu que la réalisation et la production n’échappent pas aux chiffres ou que le timing est respecté. Je pense qu’ils ont fait un travail parfait et je suppose que sans mon aide ils auraient très bien fonctionné, mais avec moi j’imagine un peu mieux.

Ismael Beiro dans ‘Traders’

Pourquoi avez-vous décidé d’avoir des visages liés à l’univers de la réalité comme Ismael Beiro ou Daniela Blume?

D’Ismael Beiro, nous avons aimé l’idée que le premier gagnant de la première émission de téléréalité fabriquée en Espagne, “ Big Brother ”, était avec les concurrents là-bas pour les encourager, expliquer leur expérience, les conseiller, agir en tant qu’entraîneur. C’est un gars très gentil et qui fonctionne très bien. Quant à Daniela Blume, nous voulions que les candidats fassent de la méditation, du yoga et tout ça. Quand nous avons vu qu’elle avait dit qu’elle faisait du yoga, nous avons dit “ce qui s’est passé!” En plus, Daniela est mon amie. Il donne des cours de méditation et de yoga pour que les esprits se détendent, mais il n’a pas une présence de base dans le format.

Vous êtes l’un des parents du format «Opération Triomphe», comment avez-vous vécu la résurgence avec «OT 2017» sur TVE après son annulation sur Telecinco?

Il a refait surface plusieurs fois. Après avoir terminé à la télévision espagnole, il refait surface dans Telecinco et connaît un très bon succès. ‘OT 2011’ s’est mal terminé et je ne veux pas entrer dans les détails. La responsabilité n’était pas du format, mais de la façon dont elle était traitée à l’époque. J’ai vécu avec une grande joie son retour et qu’au retour, il a trouvé une nouvelle génération, un nouveau public, un nouveau style. Les concurrents de cette nouvelle génération ne ressemblent en rien à David Bisbal, David Bustamante et compagnie, car ils sont d’une autre génération en réalité, puisque près d’une vingtaine se sont écoulés. D’un autre côté, cela se fait à la télévision espagnole, mais cela n’a pas cessé de se faire partout dans le monde. Actuellement, cela se fait en Russie, où il y a eu dix éditions. Cela a été fait dans toute l’Europe et en Amérique du Sud. Un programme ‘Opération Triomphe’ a été mené dans lequel tous les pays arabes ont concouru avec un concurrent d’Egypte, de Tunisie, des Emirats, d’Iran, d’Irak, de partout … Puis un autre Sud-Africain a été fait où Les pays du Cône Sud étaient en compétition, comme le Nigéria ou l’Afrique du Sud. Elle a également été réalisée dans tous les pays d’Amérique du Sud: au Brésil, en Argentine, au Chili. Aussi en Amérique du Nord, aux États-Unis, ainsi qu’au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne … Dans les pays de l’Est, comme la Roumanie. Cela a été fait dans 54 pays.

Chenoa avec Mariah Carey et le reste des participants à Eurobest

En 2013, vous avez annoncé que vous aviez prévu de faire une sorte de «Latin OT» dans lequel il y aurait des concours de plusieurs pays d’Amérique latine et d’Espagne, avec coexistence sur une île des Caraïbes. Qu’est-il arrivé à ce projet?

Nous l’avons dit, mais il est très difficile de s’entendre sur différentes chaînes. Cette idée n’a de sens que si, dans chaque pays, nous avons trouvé une chaîne qui l’émettrait avec amour. Au final, les chaînes veulent faire leurs programmes et ça coûte un peu. Il faut en parler. Enfin, il y avait un programme aux États-Unis intitulé «L’artiste», qui répondait un peu à cela, mais la différence était que tous les artistes vivaient aux États-Unis parce que, après tout, le pays est un creuset de Toutes les cultures latines. Il y avait un Colombien, un Portoricain, un Brésilien, un Mexicain …

Vous avez également pensé à créer votre propre Eurovision avec des représentants de toutes les versions «OT» du monde entier, pourquoi pensez-vous qu’Eurobest et Worldbest n’ont pas terminé?

Je suppose que parce que «l’Opération Triomphe» a été interrompue et, à ce moment-là, ces festivals ont eu lieu parce que dans tous les pays «OT» a été fait, assez pour faire une compétition. Quand la France a cessé de le faire, ce sont eux qui les organisaient, ça n’avait plus beaucoup de sens.

J’aime les candidats de ‘OT 2020’, mais ils n’attirent pas autant l’attention que ‘OT 2017’

Maintenant, il est diffusé «OT 2020», comment voyez-vous cette troisième génération de cette scène?

J’aime les concurrents. S’il est vrai qu’en troisième année (bien qu’en fait onzième), il semble qu’elles n’attirent pas autant l’attention que la première. Je les aime particulièrement car aucun d’entre eux ne dit “je chante assez bien”, mais ils ont tous une formation musicale, un apprentissage, non seulement ils jouent des instruments mais aussi un apprentissage musical. Ils le prennent au sérieux, ce sont des gens de ce siècle.

Roberto Leal avec les concurrents de ‘OT 2020’

Il serait peut-être bon d’attendre quatre ou cinq ans et qu’une autre génération redécouvre «OT»

Pourquoi pensez-vous qu’il ne fonctionne pas aussi bien dans son émission linéaire?

Je n’ai pas vu les audiences, mais cela dépendra de la concurrence. Oui, il est vrai que le public qui a capté cette émission n’est pas assis à dix heures dimanche pour regarder TVE, ce qui était le cas auparavant. Maintenant, les gens regardent des matchs de football parce qu’il n’y a pas d’autre choix, mais si c’est un programme, ils le voient quand ils en ont envie et comment ils le veulent. Vous devez ajouter tous les publics numériques et vous devriez voir combien de personnes le voient par semaine. Mais si vous ne le voyez pas de cette façon, vous regardez simplement la compétition en plein air et le programme a une composante numérique très importante. Le nombre de visites et d’abonnés de la chaîne l’année dernière était un record et je suppose que cette année suivra une ligne similaire. Ceci est l’audience.

‘OT 2011’ a été annulé en raison d’un manque d’amour de Telecinco

Pourquoi pensez-vous que «OT 3» et «OT 2011» ont échoué?

Plus qu’échouer, ils ont travaillé beaucoup moins, principalement en raison des attentes des premiers. Par exemple, «OT 2» était un peu vécu par les médias comme un programme régulier et une putain de mère. Le premier a connu un succès extraordinaire et le second, si nous supprimions ce qui serait équivalent aujourd’hui, avait 25% ou 30%, ce qui semblait peu, car auparavant il en avait fallu 40% ou 50%. Maintenant, la même chose se produit, une fois la surprise initiale terminée, nous devrons peut-être attendre … Vous pouvez continuer à le faire. En supposant que cette étape soit fermée cette année ou l’année prochaine, il pourrait être bon d’attendre quatre ou cinq ans et de la redécouvrir. Le format est valable depuis 20 ans, mais il est comme tout: il a été démontré que le «Big Brother» a désormais moins de surprise que le premier et, en plus, est basé sur d’autres paramètres. Je pense que dès que de nouvelles personnes découvriront le programme et de nouveaux artistes, qui auront une autre façon de faire un autre monde et une autre perspective, ils renaîtront. Je ne pense pas que le programme fonctionne mal maintenant, je n’ai pas eu cette perception. J’ai parlé aux gens du programme et ils ne semblent pas tristes.

Pilar Rubio et Jesús Vázquez, présentateurs de «OT» dans Telecinco

L’annulation de ‘OT’ n’était pas la faute de Pilar Rubio, il s’agissait plutôt de ne pas la laisser présentée par Jesús Vázquez

Vous avez mentionné que Pilar Rubio a été imposé par Telecinco et, parfois, il y a une partie du public et des critiques qui blâment l’annulation du format, quels facteurs pensez-vous ont influencé l’échec de ‘OT 2011?

Ce n’était pas la faute de Pilar Rubio, c’était plutôt de ne pas avoir laissé Jesús Vázquez le présenter, qui était la star de Telecinco. Au lieu d’avoir Jesús Vázquez qui était un présentateur très établi, la chaîne a voulu parier sur une fille qui commençait à présenter. Mais ‘OT’ est miura, pas une corrida. Et pour un miura, un enseignant comme Jésus doit le combattre, mais la chaîne a décidé que non, que l’on devait parier sur Pilar. Jésus a été présenté dans l’après-midi “Voilà!”, Qui aurait pu parfaitement se combiner. Mais il y avait aussi plus de choses. Nous avons fait de magnifiques castings dans toute l’Espagne, qui n’ont finalement pas été émis. La première a également été retardée. La première était prévue pour juillet et est arrivée en octobre. Il y a beaucoup de circonstances qui ont causé l’annulation, mais je pense que le plus important était le manque d’amour de Telecinco.

Pourquoi ce manque d’affection s’est-il produit avec un format qui leur avait tant donné?

Il faudrait entrer dans l’esprit des gens.

J’ai été entraîneur de Risto Mejide pour de nombreux programmes car il m’a dit “Je ne connais pas grand-chose à la musique, que puis-je dire?”

Pensez-vous que cela a influencé le départ de Risto Mejide, qui était un élément clé des éditions précédentes?

Aussi, mais il faut se rappeler que dans la première édition réalisée en Telecinco, qui a été la plus réussie, il ne l’a pas été. Il est important de garder cela à l’esprit. J’ai coaché ​​Risto Mejide pour de nombreux programmes car il m’a dit “Je ne connais pas grand-chose à la musique, que puis-je dire?” Je l’ai conseillé et il l’a dit, logiquement, à sa manière. Mais bon, j’étais très content de Risto. Bien que l’avant-dernière année où il était là-bas, il a refusé de le laisser conseiller davantage et le pot est parti. Je n’ai jamais vu de jury nulle part dans le monde qui a dit: “Messieurs, changez la chaîne qui, dans n’importe quel autre, rend les programmes meilleurs que cela.” Je n’ai entendu cela de personne, ni de Simon Cowell, qui ne penserait jamais à jeter des pierres sur son toit. Je pense qu’il a quitté le pot et ne savait plus avec qui jouer et est entré dans le programme.

Risto Mejide comme jury de l’opération Triomphe

N’y a-t-il aucune possibilité de réparer votre relation?

J’ai une certaine relation personnelle avec Risto. Nous nous sommes rencontrés à un festival et nous nous sommes salués gentiment. Il ne veut pas reconnaître que je l’ai beaucoup aidé au début. Il pense qu’il est venu avec tout ce qu’il a appris de chez lui et ce n’est pas vrai. Cela ne signifie pas non plus qu’il n’ait rien apporté de chez lui, je dis simplement que le personnage que nous avons créé entre les deux.

De ‘OT 2011’ à ‘OT 2017’, de nombreuses années se sont écoulées sans que le programme ne soit diffusé, a-t-il traversé de nombreuses chaînes?

Il se trouve qu’en 2011, j’ai quitté Gestmusic. De plus, quand ‘OT 2011’ a été fait, j’étais déjà sorti de Gestmusic, donc ce que le producteur a fait ensuite, je ne sais pas grand-chose. Je crois que oui. Le format est géré et promu par Gestmusic. Il y a une très bonne relation et je suis informé, mais les relations d’affaires sont portées par eux.

Peu nous importe qui gagne «OT». Nous n’avons pas fait de mal à Ainhoa ​​dans ‘OT 2’, nous lui avons donné de bonnes chansons

Hugo Salazar (‘OT 2’) a commenté dans une interview à FormulaTV qu’ils avaient “querellé” Nández et lui “pour avoir mis Ainhoa ​​en finale”, y a-t-il jamais eu un intérêt particulier à ne pas gagner un certain concurrent?

Cela a été dit dans toutes les éditions. Dans le premier, il a été dit que nous ne voulions pas que Rosa López gagne; dans le second, nous ne voulions pas qu’Ainhoa ​​gagne; dans le troisième, nous ne voulions pas que Vicente gagne; dans l’autre, nous ne voulions pas que Virginia gagne … Je pense que cela fait partie du format (rires). Il y a toujours un candidat qu’un secteur du public considère comme faible et dans toute nomination, ils le voient comme un complot. Mais peu importe qui gagne. Nous ne faisons pas de mal à Ainhoa ​​Cantalapiedra, nous lui avons toujours donné de bonnes chansons.

