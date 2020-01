Rita Moreno a demandé la réécriture du scénario du remake de West Side Story – / Film

Publié le mardi 14 janvier 2020 par Fred Topel

Rita Moreno était sur un panel de la Television Critics Association pour un jour à la fois. Netflix a annulé la sitcom, mais Pop l’a ramenée pour une quatrième saison. Moreno apparaît également dans le remake de Steven Spielberg de West Side Story, ce qui est remarquable car Moreno a remporté un Oscar pour son rôle dans l’adaptation originale de la comédie musicale de Robert Wise et Jerome Robbins en 1961.

Moreno a traîné après le panel One Day at a Time pour parler davantage aux journalistes de West Side Story. Ariana DeBose joue maintenant le rôle original d’Anita de Moreno, mais ils ont créé le nouveau personnage de Valentina pour Moreno.

Rita Moreno n’a pas été vendue sur le premier brouillon de West Side Story

En tant que l’une des stars du film original, Moreno était préoccupé par un remake, même si c’était Steven Spielberg.

“J’étais inquiet quand j’ai entendu que cela allait se faire à nouveau”, a déclaré Moreno. «Attention, Steven Spielbeg est l’un de mes favoris depuis des années. Je veux dire, regardez la variété du travail qu’il fait, ce qui est presque bizarre. J’étais inquiet alors quand il m’a appelé, mon agent m’a dit: «Sgeven Spielberg veut vous appeler», je savais de quoi il s’agissait. Je savais juste. Il m’a demandé si je serais intéressé et j’ai répondu: «J’ai vraiment besoin de lire le script.» »

L’écrivain de Lincoln, Munich et Angels in America, Tony Kusher, a écrit l’adaptation de la comédie musicale de Spielberg. Moreno avait des questions sur son premier projet et ils y ont répondu.

“J’ai lu le script et j’ai eu des questions”, a déclaré Moreno. “J’ai appelé [Spielberg] et nous avons parlé un peu plus et il a dit: “Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de réécritures.” Tony Kushner est également célèbre pour cela de toute façon. Il y en avait donc beaucoup, beaucoup pour le mieux. Les réécritures, ses propres réécritures, les réécritures de son écriture sont vraiment spectaculaires dans certains cas. Il a repensé certaines choses qui, je pense, raviront les gens. »

C’est rassurant d’entendre à quel point Spielberg et Kushner étaient ouverts d’esprit. Un remake complètement fidèle de West Side Story soulèverait des questions aujourd’hui. On dirait qu’ils sont sensibles et à l’écoute des collaborateurs de Latinx. Moreno a ajouté que Kushner avait fait beaucoup de recherches sur l’histoire de Porto Rico pour rendre authentique la rivalité entre les Sharks et les Jets.

“Il a fait un travail de recherche tellement énorme, énorme qu’il est devenu fasciné par l’histoire de cette petite île”, a déclaré Moreno. «Il a écrit ce qui pourrait être une série avec le nom de mon personnage, Valentina, dessus. Il a dit que l’histoire de cette île est incroyable. C’est juste étonnant. “

Spielberg a fait de Rita Moreno une productrice exécutive

Avoir Rita Moreno dans le remake montre du respect pour son film. Cela suggère également qu’elle approuve implicitement le film de Spielberg. Spielberg a également accordé un crédit à son producteur exécutif afin qu’elle puisse intervenir chaque fois qu’elle le jugeait nécessaire.

“J’étais inquiet”, a déclaré Moreno. “J’étais inquiet pour la même raison que certaines personnes sont toujours inquiètes parce qu’elles pensent:” Vous allez prendre une bonne chose et jouer avec ça? “Il m’a fallu un certain temps pour être convaincu, car je pense que si J’y suis, et maintenant je reçois un crédit de producteur exécutif. Ouais, il a offert ça. Pas trop mal. J’étais sur le plateau quand je voulais être. Je n’ai encore rien vu parce que je n’ai pas vraiment eu le temps. “

Dans d’autres cas, un crédit EP pourrait simplement être un moyen de faire taire quelqu’un et de le rendre heureux. En écoutant la façon dont Moreno a exprimé son esprit, il est clair qu’elle était une productrice active, et c’est ce que voulait Spielberg.

Spielberg respecte la mise en scène de Robert Wise

Si un réalisateur est autorisé à faire ce qu’il veut, c’est Steven Spielberg. Cependant, Moreno a déclaré que Spielberg était plutôt respectueux envers le co-directeur de l’original, Robert Wise.

“Qui Steven admirait énormément”, a déclaré Moreno. «Il m’a posé beaucoup de questions. Il m’a posé beaucoup de questions. Il était fasciné d’avoir la source, la bouche du cheval. J’ai dit: «Que pensez-vous que j’apporte à cela en tant que producteur?» Il a dit: «Vous vous amenez. Vous apportez votre expérience. “Vous me ramenez Bob Wise” car il admirait énormément Robert Wise. Il a dit: «Vous apportez tout ce que je voudrais, jamais.» »

Rita Moreno confirme que Steven Spielberg est toujours un enfant

Le plus beau cadeau des films de Steven Spielberg est la merveille enfantine dont il les imprègne. West Side Story est un peu plus mature, une histoire d’amour tragique de Roméo et Juliette, mais Moreno a dit qu’il était toujours un enfant dans les coulisses.

“Mon Dieu, Steven caracole sur le plateau comme un enfant”, a déclaré Moreno. «Il est tellement content d’être là. Ce n’est pas le genre de chose que vous ressentez vraiment sur un tournage avec des réalisateurs. Ils font leur travail. Ils peuvent l’adorer, mais vous ne voyez pas un enfant avec un cigare qu’il ne fume jamais. Il vous dira: «Regardez ça. Regardez cette photo. Que pensez-vous? “C’est juste extraordinaire, extraordinaire.”

