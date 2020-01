Rita Ora devient entièrement nue et utilise des fraises pour couvrir son corps

Rita Ora est l’un des premiers trappeurs de soif.



Après avoir craint pour sa carrière lors d’une bataille juridique contre Roc Nation, Rita Ora se remet sur pied et elle est enfin capable de concentrer toute son énergie sur la création de nouvelles musiques. Présentement en tant que panéliste sur The Masked Singer UK, la chanteuse est constamment sous les yeux du public, ce qu’elle aime clairement. Même lorsque sa productivité était au plus bas ces dernières années, elle a quand même réussi à garder son nom dans l’actualité grâce à son activité sur les réseaux sociaux. Piège de soif après piège de soif, Rita Ora a compris comment attirer l’attention sur elle et elle est consciente de la façon dont cela a été bénéfique pour sa confiance.Elle y revient donc, partageant des clichés sensuels pour le monde entier.

Enlevant tous ses vêtements sur une photo récente, Rita Ora a utilisé uniquement des fraises pour couvrir son corps dans un téléchargement sur son histoire Instagram. Elle a posé dans le miroir et s’est couverte d’émojis, s’assurant que personne n’obtienne trop de spectacle, avant de venir sur un ajout plus permanent à sa page.

Partageant une photo supplémentaire d’elle-même étendue sur le canapé dans un body en dentelle bleue, Rita Ora a capturé les yeux et le cœur de tout le monde dans ses commentaires, obtenant un certain nombre de réponses de ses célèbres amis. Diplo a même eu une réaction hilarante, écrivant: “Je vous laisserais me renverser avec une voiture même si vous n’avez pas de permis de conduire.”

Jetez un œil aux nouvelles photos d’Ora ci-dessous.

.