Rita Ora semble plus mince que jamais dans les dernières images de bikini

Rita Ora vit sa meilleure vie.

Rita Ora vient de terminer avec le tournage du prochain Oliver Twist film qui a fait croire aux gens qu'elle sortait avec sa co-star et depuis que le projet a pris fin, la chanteuse de 29 ans s'est dirigée vers la mer pour ce qui semble être des vacances sur un yacht. Rita a eu la chance de profiter de quelques escapades cette année (que nous vous avons tenues au courant) et cette dernière la voit plus mince que jamais alors qu'elle pose sur un yacht et réfléchit sur son année et les projets à abandonner en 2020.

Amy Sussman / . Parallèlement à une série d'images dans un bikini bleu et vert, Rita a partagé une légende qui a taquiné quelques-unes des choses passionnantes qu'elle a en magasin pour la nouvelle année. "Les vacances commencent maintenant. 2019 … ça a été … occupé … un film Oliver Twist (vous avez tous hâte de le voir l'année prochaine!) Une tournée mondiale une émission de télévision 5 campagnes quelques couvertures de magazines 4 clips musicaux, préparation pour 2020 … a lancé ma propre tequila @prosperotequila qui a été classée dans le top 10 la première année !! (numéro 7) a remporté un prix Latin AMA avec mes filles Anita et Sofia pour RIP au BS! hmmmm quoi d'autre? Je viendrai vers moi, il est tard et je suis fatiguée pendant que je poste ceci, mais je t'aime et je reçois des moushiiii en vacances alors fais-y face … Je suis reconnaissante et prête pour 2020 ", a-t-elle écrit. Jetez un œil à son bikini ci-dessous.