Rita Wilson décrit le lourd tribut physique du coronavirus – .

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont été parmi les premières célébrités à annoncer un coronavirus positif, ayant contracté le virus mortel COVID-19 en Australie où Hanks tournait un film.

Dans une interview avec CBS This Morning, sa première sur le virus, Wilson explique le bilan physique que cela a coûté au couple, ainsi que ce qui s’est passé quand on lui a donné la drogue que le président Trump continue de vanter comme un «changeur de jeu».

Ce n’était probablement que le week-end dernier que pour la première émission en direct du samedi soir depuis la pandémie de coronavirus COVID-19 suspendue temporairement la production en mars, Tom Hanks serait invité à monter à bord en tant que public hôte réconfortant et rassurant nécessaire maintenant.

C’est parce que lui et sa femme Rita Wilson ont été parmi les premières célébrités à annoncer qu’ils ont été testés positifs pour le virus, qu’ils ont contracté alors qu’en Australie où Hanks tournait un rôle dans le prochain biopic Elvis Presley du réalisateur Baz Luhrmann. “Depuis le diagnostic”, a plaisanté Hanks lors de son monologue (que vous pouvez voir ici), “Je suis plus comme le père de l’Amérique que jamais auparavant. Puisque personne ne veut rester très longtemps avec moi et je mets les gens mal à l’aise. » Dans le même ordre d’idées, comme peut en témoigner toute personne qui suit Hanks sur les réseaux sociaux, il a certainement traité le virus avec une bonne dose d’humour et de bonne humeur, bien que sa femme Rita Wilson ait donné une nouvelle interview dans laquelle elle détaille le lourd tribut physique. le virus a pris le couple – pour lequel elle a également déclaré qu’elle avait reçu de la chloroquine, le médicament que le président Trump a constamment présenté comme un «changeur de jeu».

Le seul jeu que cela a changé pour Wilson, cependant, était de lui donner des «effets secondaires extrêmes».

“Je sais que les gens ont parlé de ce médicament”, a déclaré Wilson lors d’une interview CBS This Morning. “Mais je peux seulement vous dire que – je ne sais pas si le médicament a fonctionné ou s’il était juste temps que la fièvre se dissipe.

«Ma fièvre s’est brisée mais la chloroquine a eu des effets secondaires extrêmes, j’étais complètement nauséeuse, j’avais des vertiges et mes muscles étaient très faibles. Je pense que les gens doivent faire très attention à ce médicament. »

Trump a parlé à plusieurs reprises du médicament, malgré le fait que le meilleur expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, ait répondu qu’il n’y avait pas encore suffisamment de preuves médicales pour affirmer que cela changeait la donne.

Pendant ce temps, également lors de l’interview de Wilson – sa première depuis qu’elle a reçu le diagnostic de coronavirus – elle explique ce que ça fait de l’avoir. «Je me sentais extrêmement douloureux, inconfortable. Je ne voulais pas être touché. Et puis la fièvre a commencé – des frissons comme jamais auparavant. Avec le recul, je me rends également compte que je perdais mon sens du goût et de l’odorat. »

C’est un rappel de plus – comme si nous en avions besoin – de la gravité de ce virus et des conséquences que peut avoir l’ignorance des recommandations de santé destinées à empêcher les gens de l’attraper.

