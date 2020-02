«Riverdale»: Marisol Nichols quitte Hermione à la fin de la saison 4

HISTOIRES CONNEXES

Garçon, les parents de Riverdale tombent comme des mouches victimes de Black Hood: En plus de Skeet Ulrich quittant le drame CW, Marisol Nichols quittera également la série à la fin de la saison, TVLine a exclusivement confirmé.

“J’ai passé un moment incroyable à donner vie à Hermione Lodge et à travailler avec mon incroyable casting, qui est devenu une famille”, a déclaré Nichols dans une déclaration fournie à TVLine. «Nous avons eu tellement de moments merveilleux ensemble pendant le plus haut des sommets et le plus bas des bas. Nous avons vraiment les meilleurs fans de tous les temps. J’ai hâte au prochain chapitre et je suis enthousiasmé par l’avenir. »

Nichols a joué la mère de Veronica Hermione depuis le début de Riverdale en 2017. Il n’y a pas encore de mot sur la façon dont Hermione ou F.P. sera écrit hors du spectacle. Hermione a pris un siège arrière pendant la majeure partie de la saison 4, mais elle s’est réconciliée avec le père de Veronica Hiram (joué par Mark Consuelos) et a annoncé la mauvaise nouvelle à Veronica qu’Hiram luttait contre une maladie débilitante.

Le showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, a également confirmé les deux départs dans une déclaration à TVLine: «Une partie de la vie à Riverdale – et une partie de la croissance – dit au revoir aux gens. Je suis reconnaissant à Skeet et Marisol pour leur travail incroyable sur la série ces quatre dernières années, et nous leur souhaitons tous bonne chance dans leurs projets futurs. F.P. et Hermione ne sera jamais loin de nos cœurs. Et, bien sûr, ils sont toujours les bienvenus à Riverdale. “

La saison 4 de Riverdale est actuellement diffusée le mercredi à 8 / 7c sur The CW; il a été renouvelé pour la saison 5 en janvier.

TAGS: Marisol Nichols, Riverdale EN SAVOIR PLUS: Casting News, Exclusive

X