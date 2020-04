Riverdale Saison 4 arrive sur Netflix US en mai 2020

Riverdale a enfin obtenu une date de sortie de Netflix US pour sa quatrième saison. Chaque épisode de la saison 4 sera disponible aux États-Unis à partir du 14 mai 2020.

L’émission populaire de The CW continue d’être l’un des plus grands succès du réseau malgré le fait que beaucoup prétendent qu’elle a sauté le requin et est devenue folle.

La quatrième saison se poursuit à partir du chapitre 58 et la première de la saison voit le gang et la ville se préparer pour le jour de l’indépendance.

Les trois saisons précédentes sont actuellement disponibles sur Netflix dans le monde.

Contrairement à la plupart des régions en dehors des États-Unis qui ont droit à des versions hebdomadaires de Riverdale, les États-Unis doivent attendre la fin de The CW. Une fois les émissions terminées sur The CW, elles arrivent sur Netflix huit jours plus tard.

Tous les épisodes de la saison 4 de Riverdale seront-ils sur Netflix?

Maintenant, il convient de noter qu’il semble que seuls les épisodes 1 à 19 seront ajoutés à Netflix en mai 2020. Comme vous le savez probablement, les productions télévisées ont été royalement gâchées par le verrouillage du coronavirus et en raison de la nature de Riverdale et de la façon dont son tir, il ne sera pas en mesure de clore sa saison avec les trois épisodes supplémentaires le portant à ses 22 habituels.

L’épisode 19 est actuellement programmé pour être diffusé sur The CW le 6 mai 2020, puis arrivera sur Netflix 8 jours après (selon les autres émissions de CW).

Nous pensons que Netflix aura les trois derniers épisodes plus tard et comme quand ils auront fini. Avec toutes les productions fermées dans un avenir prévisible, qui sait quand ce sera.

Pendant que vous attendez que Riverdale saison 4 arrive sur Netflix, vous devriez également vous frayer un chemin à travers la série de bandes dessinées Archie actuellement disponible sur Netflix, The Chilling Adventures of Sabrina.

Avez-vous hâte de regarder la dernière saison de Riverdale sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.