Riverdale Saison 4: Épisode 10: Quand arrive-t-il sur Netflix?

Pour les abonnés qui se sont réveillés jeudi dernier, ravis de voir le dernier épisode de Riverdale ont été malheureusement déçus. Si vous êtes à la recherche du dixième épisode de Riverdale, saison 4, vous allez attendre la nouvelle année alors que la chaîne américaine The Cw est en congé annuel de Noël. Heureusement, nous savons quand Riverdale reviendra sur Netflix, mais malheureusement, l’attente est plutôt longue.

Après neuf épisodes plus mystérieux et dramatiques pour adolescents, Riverdale continue de divertir le public du monde entier. Basé sur Archie Comics du même nom, Riverdale est l’une des émissions les plus populaires que The CW a à offrir.

Quand Riverdale saison 4: l’épisode 10 arrive-t-il sur Netflix?

Cela a été une très longue attente pour le retour de la quatrième saison de ses vacances d’hiver, mais nous pouvons confirmer que l’épisode 10 de Riverdale saison 4 arrive demain.

L’épisode “Varsity Blues” sera diffusé sur The CW le mercredi 22 janvier 2020 et sera disponible en streaming sur Netflix demain sur Jeudi 23 janvier.

À quelle heure Riverdale saison 4: épisode 10 sera-t-il sur Netflix?

En dehors des États-Unis, Riverdale est un original Netflix et disponible pour diffuser dans plusieurs régions du monde. Cela signifie également que de nouveaux épisodes arriveront à des moments différents, selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Plus vous êtes loin de Los Angeles (heure du Pacifique), plus tard dans la journée, vous recevrez le dernier épisode de Riverdale.

Le calendrier suivant indique l’heure à laquelle vous pouvez diffuser la saison 4, épisode 10 sur Netflix:

Fuseau horaire Heure disponible pour la diffusion en continuHeure d’été britannique8: 00 AMHeure d’Europe centrale9: 00 AMEHeure d’Europe de l’Est10: 00 AMHeure standard d’Inde13: 30 PMHeure standard du Japon16: 00 PMAHeure d’été de l’Est australienne19: 00 PMHeure d’été de Nouvelle-Zélande21: 00 PMQuand est la prochaine pause pour Riverdale?

Si nous devons suivre les deux saisons précédentes de Riverdale, il devrait y avoir deux autres pauses prévues pour la saison 4.

Bien que la prochaine pause n’ait pas été déclarée, les saisons précédentes ont marqué une pause en février. La pause durera entre deux et quatre semaines. Une nouvelle pause sera prévue au printemps lors des derniers épisodes de la saison.

Combien d’épisodes reste-t-il pour la saison 4 de Riverdale?

Si vous incluez le dixième épisode de la saison 4, il reste treize épisodes de Riverdale.

Quand la saison 4 de Riverdale arrivera-t-elle sur Netflix US?

La quatrième saison arrivera sur Netflix US. La finale de la saison de Riverdale sera diffusée en mai ou juin et sera disponible en streaming peu après la diffusion de The CW.

Avez-vous hâte au dixième épisode de la saison 4 de Riverdale? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!