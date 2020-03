‘Riverdale’ Saison 4: Épisode 17: Quand arrive-t-il sur Netflix?

Les abonnés se réveillant jeudi matin seront choqués de voir qu’un nouvel épisode de Riverdale n’est pas encore arrivé. Ne vous inquiétez pas, la série reviendra dans quelques semaines car il faudra une nouvelle pause dans la perspective de la finale de la saison 4. Voici quand Riverdale Saison 4: Episode 17 sera sur Netflix.

Riverdale continue d’être l’un des drames les plus regardés sur Netflix dans le monde. Le drame populaire pour adolescents fait l’objet de nombreuses critiques en raison de la plupart des situations qui ne correspondent pas à l’âge et au passé du personnage. Basé sur une bande dessinée, la plupart des situations sont assez improbables. Malgré ces défauts, cette série a continué d’être un énorme succès.

Quand Riverdale saison 4: l’épisode 17 arrive-t-il sur Netflix?

Cela fait plusieurs semaines depuis les vacances d’hiver pour The CW, mais nous sommes presque à la dernière ligne droite. Mars et avril sont généralement le moment où le diffuseur prendra une dernière pause pour Riverdale (et diverses autres séries) avant de revenir avec les derniers épisodes.

L’épisode «Wicked Little Town» sera diffusé sur The CW le mercredi 8 avril 2020 et sera disponible en streaming sur Netflix le lendemain, le jeudi 9 avril 2020.

À quelle heure Riverdale saison 4: épisode 17 sera-t-il sur Netflix?

Riverdale est un original Netflix en dehors des États-Unis et de nouveaux épisodes arrivent chaque semaine. Cela signifie que le dernier épisode de Riverdale sera disponible en streaming sur Netflix à différents moments du monde. Plus vous êtes loin de Los Angeles (heure du Pacifique), plus tard dans la journée, vous recevrez le dernier épisode de Riverdale.

Le calendrier suivant indique l’heure à laquelle vous pouvez diffuser la saison 4, épisode 17 sur Netflix:

Fuseau horaireHeure disponible pour la diffusion en continuHeure d’été britannique8: 00 AMHeure d’Europe centrale9: 00 AMEHeure d’Europe de l’Est10: 00 AMHeure standard d’Inde13: 30 PMHeure standard du Japon16: 00 PMAHeure d’été de l’Est australien19: 00 PMHeure d’été de Nouvelle-Zélande21: 00 PMAucune autre pause pour Riverdale

Les fans n’ont pas à s’inquiéter, Riverdale n’est pas prévu pour plus de pauses avant la finale. Ce qui signifie que vous aurez six semaines d’épisodes ininterrompus de la série

Combien d’épisodes reste-t-il pour la saison 4?

Y compris l’épisode 17, il reste au total six épisodes pour la quatrième saison de Riverdale.

Quand est la finale de la saison 4 de Riverdale?

La finale de Riverdale devrait être diffusée le 13 mai 2020, ce qui signifie que les abonnés Netflix peuvent diffuser le dernier épisode sur 14 mai 2020.

Quand la saison 4 de Riverdale arrivera-t-elle sur Netflix US?

La quatrième saison arrivera sur Netflix US. La finale de la saison de Riverdale sera diffusée le 13 mai, ce qui signifie que nous nous attendons à voir la saison 4 de Riverdale arriver le 22 mai 2020.

Avez-vous hâte au dix-septième épisode de la saison 4 de Riverdale? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!