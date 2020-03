«Riverdale», saison 4: le coronavirus provoque l’arrêt de la production, COVID-19

HISTOIRES CONNEXES

La production de la quatrième saison actuelle de Riverdale a été arrêtée après qu’un membre du casting / de l’équipe ait été en contact avec une personne testée positive pour le coronavirus (alias COVID-19).

«Nous avons été informés qu’un membre de l’équipe de« Riverdale », produit à Vancouver, a récemment été en contact avec une personne dont le test de dépistage du COVID-19 a été positif. Le membre de l’équipe reçoit actuellement une évaluation médicale », a déclaré un porte-parole de Warner Bros. TV dans un communiqué à TVLine. «Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les agences de santé de Vancouver pour identifier et contacter toutes les personnes qui ont pu entrer en contact direct avec notre membre de l’équipe. La santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipages est toujours notre priorité absolue. Nous avons et continuerons de prendre des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde. Par prudence, la production de Riverdale est actuellement suspendue. »

La nouvelle de l’arrêt de travail de Riverdale arrive le même jour que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 pandémie mondiale. Le drame CW était au milieu du tournage de l’épisode 20 (sur 22) lorsque l’arrêt s’est produit.

X