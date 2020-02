«Riverdale»: Skeet Ulrich quitte le casting à la fin de la saison 4

HISTOIRES CONNEXES

Jughead aura bientôt encore moins de conseils parentaux sur Riverdale: Skeet Ulrich ne reviendra pas au drame CW pour adolescents la saison prochaine, a confirmé TVLine en exclusivité.

“Je suis extrêmement reconnaissant pour les amitiés que j’ai nouées avec Riverdale, et je manquerai de voir tout le monde quotidiennement”, a déclaré Ulrich dans une déclaration fournie à TVLine. «Je suis fier d’avoir fait partie d’un groupe de personnes aussi talentueux, devant la caméra et derrière. Mais j’ai décidé qu’il était temps pour moi de continuer à explorer d’autres opportunités créatives. ” (L’acteur devrait jouer dans le prochain bios du film de Tom Hanks et la série Quibi #FreeRayShawn.)

Ulrich joue le père de Jughead F.P. Jones, et est une série régulière depuis la saison 2. (Il n’y a pas encore de mot sur la façon dont F.P. sera retiré du spectacle.) F.P. a été le parent unique de Jughead pendant la majeure partie de la course de Riverdale; La saison dernière, Gina Gershon a joué le rôle d’invitée Gladys, la maman absente de Jughead, mais elle a de nouveau quitté la ville avant la fin de la saison 3.

La saison 4 de Riverdale est actuellement diffusée le mercredi à 8 / 7c sur The CW; il a été renouvelé pour la saison 5 en janvier. Cette saison, F.P. a intensifié son rôle de figure paternelle pour Archie après la mort de Fred, tout en équilibrant ses fonctions de shérif de la ville avec sa loyauté envers les serpents de Southside.

Allez-vous manquer de voir F.P. autour de Riverdale? Laissez vos pensées sur les nouvelles ci-dessous.

