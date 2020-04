«Riverdale» Spoilers: Saison 4 «Hedwig» Musical, Casey Cott comme Kevin

HISTOIRES CONNEXES

Écartez-vous une seconde, Archie: il est temps pour Kevin Keller de se faire remarquer.

Riverdale revient ce mercredi (The CW, 8 / 7c) avec un tout nouvel épisode musical, et Kevin prend le devant de la scène, planifiant un spectacle de variétés scolaires dans lequel il fera un numéro du culte culte Hedwig et The Angry Inch . Mais lorsque le principal Honey s’oppose à sa sélection de chansons, cela déclenche une rébellion étudiante qui prend le contrôle de toute l’école – et fait ressortir un côté nouvellement provocateur de Kevin.

“Il y a eu beaucoup de brassage avec Kevin cette saison, et je pense que c’est un peu à ras bord où nous ne pouvons pas empêcher qu’il explose”, a déclaré Casey Cott, qui joue Kevin, à TVLine. «C’était vraiment amusant dans cet épisode de voir Kevin le posséder et y aller et cesser de s’excuser et se montrer vraiment. Je pense que ce sera une excellente rampe de lancement pour Kevin à l’avenir. “

Regardez un aperçu de Riverdale cette semaine ici:

Kevin finit par jouer Hedwige de toute façon … mais monter dans le costume complet n’a pas été facile. “Les cheveux et le maquillage étaient de deux heures et demie, commençant généralement par le maquillage, ce qui était fou”, révèle Cott. «J’ai appris à m’asseoir pour la première fois. Et puis, la perruque, on allait rentrer, ce qui a pris un peu aussi. ” Mais il a reçu un coup de fouet spirituel de la perruque qu’il portait, qui avait une puissante énergie Hedwige: “La perruque est en fait la perruque du film Hedwige que John Cameron Mitchell portait, donc c’est plutôt cool.”

Mais où Cott tombe-t-il sur la plus grande controverse de la saison 4: le triangle amoureux naissant entre Archie, Betty et Jughead? (Après tout, Kevin a déclaré Archie et Betty «fin de partie» de retour dans la saison 1.) «J’ai l’impression que, même si je réponds à cette question, il y aura des centaines de personnes à l’extérieur de chez moi,» plaisante-t-il, avant d’ajouter: «J’aime un peu l’idée que Archie et Betty se réunissent. Ils n’ont pas pu explorer cela. Je pense que ce serait probablement plus une caractéristique d’Archie, être amoureux de Betty toute sa vie et ensuite ils finiront par être ensemble, qu’une caractéristique de Betty. Il semble qu’il y ait beaucoup plus d’obscurité, beaucoup plus de curiosité [to her]. Il sera donc intéressant de voir ce qui se passe là-bas. “

