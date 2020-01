«Riverdale» sur scène «Hedwig» – Épisode musical de la saison 4

HISTOIRES CONNEXES

Compte tenu de sa réputation de petite ville méchante, la prochaine comédie musicale de Riverdale est parfaitement logique. Kevin Keller dirigera une production de Hedwig et The Angry Inch le mercredi 8 avril (The CW, 8 / 7c), a appris TVLine – et ce pourrait bien être son émission la plus controversée à ce jour.

“Après les précédentes débâcles de Carrie et Heathers, Kevin a décidé de raviver la tradition de Riverdale High d’accueillir une émission de variétés”, lit le synopsis officiel de l’épisode. «Mais lorsque M. Honey lui interdit de jouer un numéro de Hedwig et The Angry Inch, Kevin et notre gang se rassemblent contre leur principal – en interprétant chacun un numéro de Hedwig, transformant le spectacle de variétés en une comédie musicale à part entière qui, comme toujours , reflète la vie intérieure et les luttes de nos personnages. Au milieu du drame, une «showmance» interdite commence à fleurir. »

Produit à l’origine à l’extérieur de Broadway en 1998, Hedwig and the Angry Inch raconte l’histoire d’un chanteur de rock genderqueer qui parcourt le pays après la rockstar (plus célèbre) Tommy Gnosis en tournée. La production de Broadway en 2014 mettait en vedette une porte tournante d’agrafes de télévision, notamment Neil Patrick Harris, Darren Criss, Michael C. Hall et Taye Diggs.

“Les épisodes musicaux sont devenus une tradition annuelle sur Riverdale, mais cette année, nous voulions essayer quelque chose de différent”, a déclaré le créateur Roberto Aguirre-Sacasa dans un communiqué. “Quand nous avons appris que Stephen Trask était un fan de Riverdale, nous avons pensé:” Y a-t-il un moyen de faire Hedwige tout en le rattachant aux histoires que nous racontons? “En plongeant profondément, nous avons trouvé un moyen cool d’utiliser des chansons classiques comme «Wicked Little Town» et «Midnight Radio» qui avaient un sens total et sont tout simplement incroyables et emblématiques. Et en prime, Hedwig est littéralement la comédie musicale préférée de Cole! “

