‘Riverdale’ suspend le tournage d’un éventuel cas de coronavirus dans l’équipe

La production CW ‘Riverdale’ a vu le tournage de la quatrième saison paralysé soudainement après qu’un membre de l’équipe a été en contact direct avec une personne infectée par un coronavirus. Le tournage est sur sa dernière ligne droite -Compléter le chapitre 20, sur un total de 22, mais ils ont opté pour la prévention.

KJ Apa et Camila Mendes, protagonistes de «Riverdale»

Un porte-parole de Warner Bros. a communiqué à TV Line les informations dont il a tenu compte lors de cette annonce: “Le membre de l’équipe subit actuellement une évaluation médicalePar conséquent, il reste à voir si ce professionnel est infecté ou non. “La santé et la sécurité de notre équipe est toujours notre priorité absolue et Nous continuerons de prendre des précautions pour protéger tout le monde, de sorte que la production de «Riverdale» est actuellement suspendue.“a-t-il précisé.

«Riverdale» est enregistré dans Vancouver, la ville la plus peuplée de la province de la Colombie-Britannique. Il y a déjà eu 39 cas d’infection à coronavirus dans cette région, tel que détaillé par le gouvernement canadien le 11 mars. Deux jours avant le premier décès au Canada d’une personne infectée par COVID-19. Comme le rapporte The Economic Times, le défunt était un homme âgé qui vivait dans une résidence à North Vancouver.

La prévention avant tout

De cette série, ils continuent d’essayer d’identifier plus de membres qui ont pu avoir été en contact direct avec les personnes infectées, ce qui se produit également en Espagne. La prévention est devenue un point clé des programmes de télévision. «Operación Triunfo», «El hormiguero», «La resistance», «Late Motiv» et l’ensemble de Mediaset ils procéderont à l’enregistrement des programmes sans l’aide du public. D’autres comme «La roulette de la chance» ont choisi geler les enregistrements directement.

.