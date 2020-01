RJMrLA ne garde que deux essentiels dans son sac Louis Vuitton: découvrez-le

RJMrLA apparaît dans le dictionnaire à côté de “minimaliste”.



RJMrLA, un incontournable de Los Angeles, garde un sac minimaliste sur lui lorsqu’il voyage. Le rappeur de 35 ans a récemment fait un voyage à New York pour montrer l’intérieur de son sac Louis Vuitton, révélant qu’il voyage vraiment léger avec presque aucun de ses biens le retenant. En jetant un coup d’œil à ce qu’il a apporté avec lui, vous savez juste qu’il sera de retour sur la côte ouest avec une multitude d’achats.

Le collaborateur fréquent de YG et Mustard a placé son sac à dos LV Monogram sur la table avant de le vider, ce qui n’a certainement pas pris beaucoup de temps. Il a commencé par fléchir quelques groupes majeurs, en sortant une pile de bandes bleues et en expliquant exactement pourquoi il avait tant d’argent sur lui. “Nous sommes venus faire du shopping, vous voyez ce que je veux dire”, a déclaré RJ. “Ils ont les meilleurs magasins ici et tout ça.”

Le seul autre élément que RJ veille à garder sur lui est un autre élément essentiel: son chargeur de téléphone. “Tu dois garder ton téléphone chargé. Tu ne sais jamais quand tu vas tirer sur une petite prise et tout ça”, a-t-il dit. L’artiste de Los Angeles sait que quand il voyage, il va repartir avec beaucoup plus que ce avec quoi il est arrivé, notant qu’il voyage léger pour pouvoir «partir lourd». Je le respecte.

