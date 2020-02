RLJE et Shudder acquièrent «Son» avant EFM

Avant l’EFM de Berlin, Bloody a appris que RLJE Films et Shudder ont acquis Ivan KavanaghLa fonction d’horreur de Fils, qui met en vedette Halloween et Halloween Kills ” Andi Matichak et Emile Hirsch (Freaks, Il était une fois à Hollywood), illustré ci-dessus, pour l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.

On dit que son fils est une horreur axée sur les personnages, «À propos d’une mère qui s’est échappée d’un culte démoniaque lorsqu’elle était enfant. Son passé la rattrape alors que ses membres infectent son jeune fils d’une maladie insidieuse, dont le remède est plus terrifiant qu’elle ne peut l’imaginer. »

Kavanagh, qui a également réalisé l’horreur psychologique The Canal, a écrit le scénario.

Surveillez les nouvelles de sortie plus tard cette année.

Bloody Disgusting a déjà partagé les premières illustrations du marché…