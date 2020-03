RLJE Films fera la fête, mourra jeune en avril [Trailer]

RLJE Films a acquis certains droits sur Faire la fête, mourir jeune de Shudder, le service de streaming d’AMC Networks pour l’horreur, a appris Bloody Disgusting. Le plan est de le sortir en VOD, Digital HD, DVD et Blu-ray sur 21 avril 2020.

«Dans Party Hard, Die Young, le soleil, le sable, le sexe et la danse toute la nuit dans une belle station balnéaire de l’île sont la célébration de remise des diplômes parfaite pour un groupe de jeunes amis à la recherche d’un dernier goût de liberté avant de se séparer. Mais la danse et la boisson s’arrêtent quand les gens commencent à disparaître, et un meurtrier masqué envoie le message inquiétant… cette fête sera leur dernière! Avec l’évasion vers le continent coupée soudainement et le nombre de corps augmentant, un week-end sauvage se transforme en un cauchemar désespéré et sanglant de survie. “

Dirigé par Dominik Hartl (Beautiful Girl) et écrit par Robert Buchschwenter (The Fatherless) et Karin Lomot («CopStories»), les stars du thriller Elisabeth Wabitsch (Dix-sept), Michael Glantschnig (Spectre), Valerie Huber (Klassentreffen 1.0), et Ferdinand Seebacher («Die Bergretter»).