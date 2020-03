Ro James est “Touchy Feely” sur sa dernière chanson

Dans le prolongement de son single “Last Time”, Ro James est revenu pour garder les favoris de la chambre à coucher en lançant son dernier single “Touchy Feely”. Cette fois-ci, le crooner d’origine allemande détaille un scénario torride alors que lui et sa femme choisissent d’amener un autre ami dans le mélange, laissant Ro chanter subtilement les détails.

Le nouveau morceau précède la sortie en deuxième année de James et ajoute à la piste émouvante tracée par des coupes comme “Last Time” ainsi que des apparitions épargnantes sur “Rollercoaster” de Cassie et “Go Girl” de son compagnon crooner Luke James aux côtés de BJ The Chicago Kid l’année dernière. Entrez dans “Touchy Feely” ci-dessous et gardez l’oreille ouverte pour le prochain mouvement de James.

Paroles Quotable

Mains sur toi, mains sur moi

Je suis sur toi, elle est sur moi, ouais

Tu l’as rencontrée puis tu m’as mis (Ooh)

Vers le bas pour trois (Ooh)

Si délicatement feely

.