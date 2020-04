Rob Gronkowski et Camille Kostek deviennent Lovey-Dovey dans la vidéo KYGO

Rob Gronkowski et Camille Kostek affichent leur amour dans le nouveau clip de KYGO.



Rob Gronkowski a été retiré de la NFL pour une saison complète maintenant, ce qui signifie qu’il a beaucoup de temps pour partir et faire son propre truc. Depuis ses jours avec les New England Patriots, Gronk sort avec le mannequin Camille Kostek et les deux partent toujours à l’aventure ensemble. Les deux semblent être incroyablement heureux et vont toujours fort, à ce jour. En fait, leur union continue de se renforcer et il s’est avéré justement être pleinement visible dans la nouvelle vidéo de KYGO pour la chanson “Je vais attendre”.

Comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessous, Gronkowski et Kostek se sont remplis pendant leurs vacances et en ont fait toute la base de la vidéo. Tout au long du clip, Gronk et Kostek se tiennent par la main tout en gambadant dans une cascade. Leur amour les uns pour les autres est pleinement visible et ils semblent être à 100% plongés.

Peut-être que cette vidéo est un signe de choses à venir pour Gronkowski s’il s’est davantage intégré dans le paysage médiatique. L’ailier serré vainqueur du Super Bowl vient d’être éliminé de The Masked Singer et va de l’avant, on pense qu’il fera du travail avec la WWE.

Inutile de dire que la vie après le football a assez bien traité Gronkowski et nous pouvons continuer à attendre ce type de contenu de sa part à l’avenir.

