Rob Gronkowski fait allusion à un possible retour dans la NFL

Rob Gronkowski semble taquiner les fans avec un possible retour dans la NFL.



Rob Gronkowski a pris sa retraite de la NFL en 2019 après avoir remporté son troisième Super Bowl avec les New England Patriots. Aux yeux de beaucoup, Gronkowski est le plus gros bout serré jamais joué, même si malheureusement, des blessures ont interrompu sa carrière. Il n’a pu jouer que dix ans dans la ligue avant de devoir tout arrêter à cause du bilan que le sport faisait peser sur son corps.

Au cours des derniers mois, il y a eu toutes sortes de rumeurs selon lesquelles Gronkowski pourrait vouloir retourner dans la NFL maintenant que son corps a guéri. Alors que Gronk est généralement rapide pour mettre fin à ces rumeurs, il semble qu’il leur donne maintenant une certaine validité. Dans un récent épisode de “Watch What Happens Live”, Gronk a expliqué comment il se sent bien et que tout est possible à ce stade.

“Je me sens bien en ce moment, je suis heureux où je suis. On ne sait jamais, mec”, a déclaré Gronkowski. “Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Je n’ai pas totalement fini.”

Il y a certainement une pléthore d’équipes qui pourraient bénéficier de la présence de Gronk. Les Buccaneers de Tampa Bay sont une équipe qui me vient à l’esprit surtout maintenant qu’ils ont Tom Brady.

Si Gronk revient, dites-nous pour qui vous voudriez qu’il joue.

.